Casadei: “Primi mesi non facili. Ora sto bene a Londra, l’Italia non mi manca”

Cesare Casadei sta facendo vivere un sogno alla Nazionale Under 20 che in Sud America si giocherà la semifinale contro la Corea del Sud per sognare la finale. Il centrocampista del Chelsea, ma in prestito al Reading, ex Inter ha parlato ai microfoni de La Repubblica dei suoi primi mesi di ambientamento in quel di Londra.

Le parole di Casadei: “Non ho nostalgia ora, , ma all’inizio non è stato facile. Era la mia prima esperienza da solo fuori casa e dovevo perfezionare la lingua. Grazie al Chelsea e a mio fratello, che per un po’ è venuto a vivere a casa mia, ho superato tutto e girato Londra in lungo e in largo come un turista. È magnifica. forse nessun maestro romagnolo è emigrato qui. Chissà, magari un giorno sarà proprio la mia famiglia a portare per prima la vera piadina a Londra. Alla pizza ci hanno già pensato, se ne trovano di ottime. Parenti e amici vivono in Romagna, sono in contatto con tutti. Mi dicono che la situazione sta migliorando: sono persone in gamba a cui voglio fare un regalo speciale. Ma non vi dico quale, sono scaramantico”