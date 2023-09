Atletica, Diamond League Xiamen 2023: Marcell Jacobs settimo in 10″05, Coleman vola

Marcell Jacobs non è andato oltre il settimo posto nei 100 metri della Diamond League di Xiamen. In Cina, il campione olimpico di Tokyo ha eguagliato il 10″05 dei Mondiali di Budapest, suo primato stagionale, senza riuscire a cambiare marcia contro avversari quotati e davvero molto veloci. Impressionante la vittoria dello statunitense Christian Coleman, che vola in 9″83 e si impone davanti al giamaicano Kishane Thompson che firma il suo personale in 9″85. Sfumano quindi le possibilità di vedere Jacobs alle finali della Diamond League, in programma a Eugene nelle prossime settimane dopo la tappa belga di Bruxelles.

IL VIDEO DELLA GARA DI JACOBS

In chiave Italia, serata da dimenticare per Daisy Osakue nel disco femminile con tre nulli che lasciano l’azzurra senza misura e ovviamente fuori dai lanci di finale. Negli 800 metri Simone Barontini chiude invece in 1’44″90 nonostante un contatto a metà gara, con la vittoria che va al keniano Wanyonyi con il mondiale stagionale di 1’43″20.

Nelle altre gare, c’è la vittoria di Kirani James nei 400 maschili: il campione di Grenada riesce a chiudere in 43″38 e batte Hall per millesimi, riscattando la squalifica in finale di Mondiali di Budapest. Miglior prestazione mondiale stagionale nei 3000 femminili per la keniana Beatrice Chebet in 8’24″05, davanti alla messicana Galvan che migliora il suo record nazionale di oltre dodici secondi. Tra i concorsi c’è la bella vittoria nell’alto femminile dell’ucraina Mahuchikh, che si spinge stasera fino a 2.02 eguagliando il primato mondiale stagionale. Nel lungo invece la campionessa mondiale di Budapest Ivana Vuleta regola le avversarie con 6.88.