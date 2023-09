F1 GP Italia Monza 2023, risultati e classifica prove libere 3: Sainz primo, Leclerc quarto, Verstappen pericoloso

Carlos Sainz domina le prove libere 3 a Monza. Sul circuito italiano va in scena l’ultima sessione di prove libere, con Verstappen che segna il giro veloce in 1.20.912. Bene anche Verstappen, che registra un ottimo tempo a pochi decimi dal pilota spagnolo della Ferrari. Lavoro intenso per Mercedes, che piazza Hamilton e Russell in terza e sesta posizione. I risultati della sessione:

Carlos SAINZ 1.20.912 Max VERSTAPPEN +0.086 Lewis HAMILTON +0.541 Charles LECLERC +0.574 Fernando ALONSO +0.799 George RUSSELL +0.818 Kevin MAGNUSSEN +0.972 Nico HULKENBERG +1.073 Alex ALBON +1.142 Sergio PEREZ +1.280 Lance STROLL +1.333 Liam LAWSON +1.384 Yuki TSUNODA +1.385 Oscar PIASTRI +1.390 Logan SARGEANT +1.468 Valtteri BOTTAS +1.599 Lando NORRIS +1.603 Esteban OCON +1.827 ZHOU Guanyu +1.830 Pierre GASLY +1.940