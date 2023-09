Diamond League Xiamen 2023, Marcell Jacobs settimo sui 100 metri: rivedi la sua gara (VIDEO)

di Michele Muzzarelli

Marcell Jacobs ha concluso in settima posizione i 100 metri della tappa cinese di Diamond League 2023, andata in scena a Xiamen. L’azzurro ha eguagliato il suo primato stagionale, correndo in 10″05 nella prova che ha visto la grande vittoria di Christian Coleman in 9″83. Secondo posto per il giamaicano Kishane Thompson con il personale di 9″85, mentre Fred Kerley non va oltre il 9″96. Di seguito il video della gara.

IL VIDEO