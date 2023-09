Atletica, Diamond League 2024: il calendario completo di tutte le tappe, ecco le date

E’ stato ufficializzato il calendario della prossima stagione della Diamond League di atletica leggera: le prime due delle 14 tappe si terranno in Cina, a Xiamen e Shanghai, il 20 e 27 aprile, mentre il Golden Gala Pietro Mennea si svolgerà a Roma il 29 agosto, più avanti rispetto alla tradizionale collocazione primaverile. Le finali sono in programma a Bruxelles il 13-14 settembre. Tre blocchi principali, con sette tappe prima degli Europei di Roma: partenza da Xiamen aprile, poi Shanghai, Doha, Rabat, Eugene, Oslo e Stoccolma il 2 giugno. Si ricomincia a luglio per altri tre appuntamenti prima delle Olimpiadi di Parigi, con fermate proprio nella capitale francese e poi nel Principato di Monaco e a Londra. Quindi, terminati i Giochi, si completa la stagione tra fine agosto e metà settembre con Losanna, Slesia, Roma (13/a e penultima tappa), Zurigo e quindi la finale di Bruxelles del 13-14 settembre. La capitale del Belgio, con il Memorial Van Damme dello stadio Re Baldovino, tornerà dopo cinque anni a ospitare le sfide decisive e incoronerà i 32 vincitori del “Diamante”.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE 2024

20 aprile, Xiamen (CHN)

27 aprile, Shanghai (CHN)

10 maggio, Doha (QAT)

19 maggio, Rabat (MAR)

25 maggio, Eugene (USA)

30 maggio, Oslo (NOR)

2 giugno, Stoccolma (SWE)

7 luglio, Parigi (FRA)

12 luglio, Montecarlo (MON)

20 luglio, Londra (GBR)

22 agosto, Losanna (SUI)

25 agosto, Silesia (POL)

29 agosto, Roma

5 settembre, Zurigo (SUI)

13-14 settembre, Bruxelles (BEL), finali