Probabili formazioni Lazio-Torino: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Torino match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 27 settembre nella cornice dello stadio Olimpico. Grande attesa per il fischio d’inizio di questa sfida. L’ex Immobile cerca gol pesanti. Di fronte c’è la squadra di Juric che si affida a Zapata. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LAZIO – Qualche ballottaggio per Sarri. Kamada o Guendouzi. Cataldi o Rovella. Hysaj o Pellegrini. In attacco si rivede dal 1′ Felipe Anderson. Pedro scalpita, ma Zaccagni e Immobile dovrebbero essere confermati da titolarissimi.

TORINO – Vlasic e Radonjic sulla trequarti alle spalle di Zapata. Solo panchina per Sanabria che si scalda a gara in corso. Bellanova e Lazaro sulle fasce, Ilic o Tameze al fianco di Ricci. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez pronti ad agire nel terzetto difensivo di Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Kamada 60%-Guendouzi 40%; Cataldi 60% – Rovella 40%; Hysaj 55% – Pellegrini 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

Ballottaggi: –

Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda

Squalificati: –