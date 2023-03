Atletica, Aouani correrà la maratona di Barcellona

È di nuovo maratona per Iliass Aouani: l’azzurro sarà al via domenica 19 marzo a Barcellona, dove affronterà la terza esperienza in carriera sui 42,195 chilometri. Nel mirino c’è il record personale di 2h08:34 siglato l’anno scorso a Milano, miglior debutto di sempre per un italiano, prima della partecipazione agli Europei di Monaco in cui ha chiuso al diciannovesimo posto in 2h15:34, frenato dai crampi. Dopo essere stato costretto a rinunciare a dicembre agli Europei di cross, il 27enne delle Fiamme Azzurre ha svolto una preparazione senza intoppi con una crescita di condizione, testimoniata dal crono di 1h01:49 ottenuto nella mezza maratona di Verona a metà febbraio, migliorando di oltre quaranta secondi il suo primato. Sulle strade catalane, con partenza alle ore 8:30, Aouani cercherà di seguire nei primi trenta chilometri il ritmo dei “pacer”, che potrebbe essere intorno ai tre minuti ogni mille metri. Nell’elenco dei top runner, sono annunciati almeno quattro atleti con un personale inferiore alle 2h06: il turco Kaan Kigen Ozbilen (2h04:16), poi i keniani Joel Kemboi Kimurer (2h05:19) e Marius Kimutai (2h05:47), infine l’etiope Adugna Takele (2h05:52). Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento su Discovery+ a partire dalle ore 8:15.