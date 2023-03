Champions League 2022/2023, le quote dopo il sorteggio dei quarti: ecco le favorite per la vittoria finale

A Nyon sono stati sorteggiati i quarti di finale di Champions League 2022/2023 e le quote sono cambiate nettamente. L’urna ha infatti messo dallo stesso lato del tabellone le tre squadre originariamente favorite, ovvero City, Real e Bayern, lasciando invece spazio ad un’outsider dall’altra parte. Secondo i bookmakers, la squadra favorita per la vittoria finale è il Manchester City di Guardiola e Haaland. Subito dopo c’è il Napoli di Spalletti, a cui la dea bendata ha sorriso e che può ambire a farsi strada. Le principali agenzie di scommesse ripongono fiducia anche nel Bayern Monaco, qualora dovesse riuscire a eliminare i citizens, mentre non si può dire lo stesso per Inter, Benfica e Chelsea. La squadra meno accreditata per sollevare la coppa è attualmente il Milan, quotata addirittura 20. Di seguito le quote.

Quote Snai – Vincente Champions League

Manchester City 3,50

Napoli 4,75

Bayern Monaco 4,75

Real Madrid 7,50

Inter 15

Chelsea 15

Benfica 15

Milan 20

