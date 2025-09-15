Mattia Furlani non sbaglia e si qualifica per la finale di salto in lungo: il bronzo olimpico pronto a tornare in pedana mercoledì.

Continuano i Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Il Day 3 è stato il giorno dell’atteso debutto di Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo. Il bronzo olimpico non ha sbagliato all’esordio, conquistando un posto per la finale che andrà in scena nella giornata di mercoledì.

Mattia Furlani non trema e comincia con il piede giusto a sua avventura ai Mondiali di Tokyo. Il bronzo olimpico centra la finale nel salto in lungo, volando a 8.07 già al primo tentativo. Dopo la prima ottima misura, l’azzurro sbaglia i due salti successivi ma riesce comunque ad entrare tra i primi dodici registrando la nona misura complessiva.

Questi gli altri undici atleti qualificati che Furlani ritroverà nella finale di mercoledì: Tajay Gayle, Lester Lescay, Miltiadis Tentoglou Nikaoli Williams, Jaime Guerra, Tobias Montler, Bozhidar Saraboyukov, Yuhao Shi, Isaac Grimes, Simon Ehammer, Minguk Zhang.

Furlani ha parlato delle sue sensazioni dopo la qualificazione in finale ai microfoni di Raisport:

Abbiamo lavorato per questi giorni, bisogna solo rimanere concentrati. Ogni gara è a sé, potevo fare decisamente meglio ma tra due giorni sarà diverso, lì daremo tutto quello che ho, è l’ultima gara e voglio dare il massimo. Il primo salto non ho spinto niente, volevo saltare per avere già un ottimo risultato. Nel secondo volevo riprovare la rincorsa, all’ultimo ho sbagliato io a gestire la ritmica. Le sensazioni sono buone, bisogna semplicemente esprimersi in finale.