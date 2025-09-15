I due giocatori saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica.

Buone notizie in casa Milan dopo le preoccupazioni emerse nella serata di ieri. Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Mike Maignan e Strahinja Pavlovic hanno infatti escluso la presenza di lesioni. Per entrambi i giocatori sarà comunque necessario un monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico, che valuterà i tempi di recupero sulla base dell’evoluzione clinica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il portiere francese, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 10’ della ripresa nella sfida contro il Bologna, aveva fatto temere un nuovo stop muscolare dopo i tanti problemi fisici avuti nelle scorse stagioni. Pavlovic, invece, era stato sostituito ad inizio secondo tempo per un fastidio accusato durante uno scontro di gioco.

Il comunicato del club rossonero, arrivato in mattinata, ha dunque ridato fiducia ad Allegri e ai tifosi in vista dei prossimi impegni di campionato. L’obiettivo dello staff tecnico è recuperare i due giocatori il prima possibile, senza però forzare i tempi, per non rischiare ricadute.