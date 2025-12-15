Charles Leclerc, dopo un anno da dimenticare, ha parlato del 2026 e ha rilasciato dichiarazioni ben precise: ecco cosa pensa del futuro.

Il 2025, in casa Ferrari, non è andato minimamente secondo i piani e sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton hanno vissuto un anno deludente in termini di risultati. Il monegasco ha però già la mente rivolta al futuro e ha rilasciato dichiarazioni nette in vista del 2026 che si sta rapidamente avvicinando.

Leclerc netto: “Ferrari nella situazione di ora o mai più”

Charles Leclerc, a ‘Motorsport.com’, ha dichiarato: “Potremo avere una macchina in grado di vincere? Sì, ci credo. Il prossimo anno sarà cruciale. L’intera squadra è enormemente motivata per il 2026, perché avremo la grande chance di dimostrare quello che la Ferrari è in grado di fare”.

“Siamo in una situazione di ‘ora o mai più’, quindi spero davvero di poter cominciare questa nuova era con il piede giusto, perché sarà importante per l’intero quadriennio. Dopo 6 o 7 gare, potremo avere una buona idea di quali saranno le squadre che potranno dominare nei prossimi quattro anni”.

“Un’intera stagione senza vittorie – ha dichiarato sul 2025 – è dura. Non saprei dire se sia stata la peggiore della mia carriera. Cerco di dimenticarmi velocemente delle emozioni negative. Non so se sia la stagione più brutta, ma è stata sicuramente molto deludente”.