Weekend trionfale per la Nazionale FASI: Beatrice Colli conquista l’oro e Agnese Fiorio il bronzo in Coppa Europa Speed, mentre in Austria arrivano tre podi nella Lead giovanile con l’argento di Riccardo Vicentini e i bronzi di Gianluca Vighetti e Andrea Ludovico Chelleris.

La Nazionale Italiana di arrampicata sportiva archivia un fine settimana straordinario, portando a casa cinque medaglie continentali tra Senior e Giovanile. In Germania, ad Amburgo, la velocità parla azzurro: Beatrice Colli conferma la sua crescita e sale sul gradino più alto del podio nella Coppa Europa Speed, mentre Agnese Fiorio completa la festa con un prezioso bronzo. In Austria, a Imst, nella Coppa Europa Giovanile Lead, il tricolore brilla grazie a tre medaglie: l’argento di Riccardo Vicentini e i bronzi di Gianluca Vighetti e Andrea Ludovico Chelleris.

Colli e Fiorio, spettacolo in velocità

La campionessa italiana Beatrice Colli ha imposto il suo ritmo fin dalle qualifiche, chiudendo con il miglior tempo assoluto (6,94”) e mantenendo la leadership fino alla finale, vinta al fotofinish per soli 7 millesimi sulla francese Capucine Viglione. Per lei un oro che vale la rivincita dopo l’argento di Mezzolombardo. Grande soddisfazione anche per Agnese Fiorio, terza nella “finalina” tutta italiana con Sara Strocchi: la roveretana conferma così il suo eccellente momento di forma dopo il titolo di vicecampionessa europea giovanile.

Tra i maschi, Alessandro Giorgianni sfiora il podio, chiudendo quarto dopo un errore nella finale per il bronzo. Buone prove anche per Marco Rontini, quinto con un eccellente 5,29” nei quarti, e per Daniele Balestrazzi, tredicesimo.

Giovani d’assalto a Imst: tre medaglie in Lead

Sul muro outdoor del Kletterzentrum di Imst, la Nazionale giovanile azzurra ha confermato la sua solidità. Nella categoria U19 maschile, quattro italiani hanno centrato la finale. Il mantovano Riccardo Vicentini, grazie alla presa 47+, si è messo al collo l’argento, seguito dal torinese Gianluca Vighetti, bronzo con la stessa altezza ma penalizzato dai piazzamenti di qualifica. Per entrambi si tratta dell’ennesima conferma dopo una stagione già ricca di podi.

Nell’U17 maschile, Andrea Ludovico Chelleris ha conquistato il bronzo con una scalata da applausi fino alla presa 49+. È la sua seconda medaglia stagionale in European Youth Cup, che lo proietta al secondo posto nel ranking generale. In finale anche Franzoni e Donola, settimo e decimo.

Meno fortuna per il settore femminile: Bettina Dorfmann ha chiuso decima in U19, mentre Elena Brunetti e Carolina Gradaschi si sono fermate alle porte della finale.

Prossimi appuntamenti

Dopo il doppio impegno di Amburgo e Imst, la stagione europea prosegue: i senior della velocità torneranno in gara a Laval per la quinta e ultima tappa della Coppa Europa Speed (24-25 ottobre), mentre gli azzurrini della Lead voleranno a Tolosa per la tappa conclusiva della Coppa Europa Giovanile (31 ottobre-2 novembre).