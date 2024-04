Marcell Jacobs parte da 10.11 al debutto stagionale nei 100 metri nel meeting di Jacksonville

10.11 per Marcell Jacobs nel suo esordio stagionale. L’azzurro, campione olimpico di Tokyo, inizia dunque con un tempo discreto (+0.9 di vento) il suo avvicinamento ai due appuntamenti chiave di questa stagione, gli Europei in casa a Roma e poi le Olimpiadi di Parigi. Il primatista italiano ed europeo dei 100 metri, con quel super 9.80 di tre anni fa, ha scaldato i motori a Jacksonville, in Florida, sede anche dei suoi allenamenti, e lo ha fatto dopo una serie di tweet a metà tra ironia e polemica in cui aveva persino fatto preoccupare i suoi fans con frasi sibilline circa il suo stato di forma.

Invece Jacobs c’è e risponde presente al Meeting delle East Coast Relays, dove affrontava nella serata italiana avversari di assoluto rilievo quali Trayvon Bromell e Andre De Grasse: è proprio quest’ultimo a soffiargli la vittoria al fotofinish, con lo stesso crono dell’azzurro, che dunque si piazza al secondo posto davanti all’altro rivale principale (10.14), stesso tempo del cinese Xie Zhenye.

Così l’azzurro a fine gara: “Sono molto contento di essere tornato a gareggiare e soprattutto senza problemi. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni. Siamo stati un po’ tutti sorpresi perché è stato invertito il rettilineo e si è perso un po’ di tempo. Il warm up è stato più lungo rispetto al solito. La partenza è stata un po’ ‘nì’ però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui possiamo lavorare. Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un po’ più forte. Ma ora testa al raduno di Miami e alla gara delle Bahamas per qualificare la staffetta alle Olimpiadi. Si continua così”.