Tre medaglie per l’Italia nella mezza maratona agli Europei di corsa su strada di Lovanio (Belgio), nella prima giornata della rassegna continentale. A livello individuale Sara Nestola è di bronzo dopo una grande rimonta nel finale di gara. La 23enne reggiana chiude in 1h11:26 e termina dietro le due padrone di casa Chloé Herbiet (1h10:43) e Juliette Thomas (1h10:57) L’azzurra, a soli dieci secondi dal record personale, precede la spagnola Meritxell Soler (1h11:39), sorpassata nel finale, e approfitta dello stop dell’olandese Diane Van Es che era saldamente terza a un chilometro dal traguardo. “Alla fine ho visto che il terzo posto era vicino e ho dato tutto, ci ho creduto e sono davvero emozionata. Mi sono ascoltata molto, in una giornata piuttosto calda: è stata una gara sul ritmo all’inizio, poi il gruppo si è scremato, ma ero tranquilla e rilassata perché sapevo di essere arrivata qui in forma. Domani è il compleanno di mio papà, la dedica è anche per lui”, le parole di Nestola. Argento a squadre per l’Italia femminile. Oltre al bronzo di Nestole, è settima Rebecca Lonedo (1h12:43) e diciassettesima Nicole Reina (1h14:11). Oro del Belgio, bronzo invece per la Spagna.

Medaglia a squadre anche per il team maschile. Il quinto posto di Yohanes Chiappinelli (1h02’11”) guida gli azzurri alla medaglia di bronzo. Seguono Chiappinelli, Ahmed Ouhda, quattordicesimo con 1h02:58, Xavier Chevrier, diciassettesimo in 1h03:33, Pasquale Selvarolo (19° in 1h04:02) e Alberto Mondazzi (35° in 1h07:38). Vince la Francia trascinata da Jimmy Gressier. A oltre un minuto il norvegese Awet Kibrab (1h01:08), a più di due l’altro francese Valentin Gondouin (1h01:54) che supera l’irlandese Efrem Gidey (1h01:55). Argento a squadre per la Spagna.

Domani tocca a Battocletti

Domenica in programma le altre due gare, a cominciare dai 10 chilometri (ore 9.30) con l’argento olimpico dei 10.000 Nadia Battocletti in caccia del quarto oro europeo in meno di un anno dopo i due su pista (5000 e 10.000 a Roma) e quello del cross di Antalya. Nella squadra azzurra anche Sofiia Yaremchuk, Federica Del Buono, Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Gaia Colli, tra gli uomini Eyob Faniel, Francesco Guerra, Yassin Bouih, Luca Alfieri e il debuttante Badr Jaafari. Alle 10 scatta la maratona con Iliass Aouani e Giovanna Epis.

Tutti i convocati

UOMINI

10 km Luca ALFIERI Atl. Casone Noceto

10 km Yassin BOUIH G.A. Fiamme Gialle

10 km Eyob FANIEL G.S. Fiamme Oro Padova

10 km Francesco GUERRA C.S. Carabinieri sez. Atletica / G.P. Parco Alpi Apuane

10 km Badr JAAFARI Atl. Casone Noceto

10 km Ahmed OUHDA C.S. Esercito

Mezza maratona Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche Leffe

Mezza maratona Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri sez. Atletica

Mezza maratona Alberto MONDAZZI Atl. Casone Noceto

Mezza maratona Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova

Mezza maratona Pasquale SELVAROLO G.S. Fiamme Azzurre

Maratona Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre

DONNE

10 km Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre

10 km Gaia COLLI C.S. Carabinieri sez. Atletica

10 km Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri sez. Atletica

10 km Valentina GEMETTO Caivano Runners

10 km Elisa PALMERO C.S. Esercito

10 km Sofiia YAREMCHUK C.S. Esercito

Mezza maratona Rebecca LONEDO G.S. Fiamme Oro Padova

Mezza maratona Sara NESTOLA Calcestruzzi Corradini Excels.

Mezza maratona Nicole Svetlana REINA Cus Pro Patria Milano

Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri sez. Atletica