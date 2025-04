Si avvicina alla conclusione la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpinismo. La francese Emily Harrop vince la sprint di Tromsø, in Norvegia, penultimo atto stagionale del massimo circuito. La transalpina ha dominato ancora una volta la scena nella finale femminile, precedendo di 8″7 la svizzera Marianne Fatton e di 9″3 la connazionale Margot Ravinel, con Ana Alonso Rodriguez e le altre due francesi Celia Perillat-Pessey e Lena Bonnel a completare il quadro di finaliste. Si è fermato in semifinale il cammino delle tre azzurre qualificate per il tabellone principale, con Giulia Murada terza seguita da Katia Mascherona nella prima semi vinta dalla stessa Harrop su Ravinel, mentre Ilaria Veronese è sesta nella seconda.

Al maschile

Penalizzazione di 10 secondi per Oriol Cardona Coll. Lo spagnolo passa dal primo al quarto posto con la vittoria che va allo svizzero Thomas Bussard. L’elvetico precede di 2″6 il connazionale Jon Kistler. Completa il podio il belga Maximilien Drion Du Chapois, un centesimo davanti a Cardona Coll.. Seguono francese Thibault Anselmet e l’altro iberico Ot Ferrer Martinez ad occupare le posizioni tra la quarta e la sesta. Semaforo rosso in batteria per gli azzurri, con Rocco Baldini quarto nella prima heat e Nicolò Canclini quinto nella quarta.

Domani, domenica 13 aprile, la stagione di Coppa del Mondo si conclude con le due prove individuali: partenza della gara femminile alle 10:30, star maschile alle 12:15.