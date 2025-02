Sabato 1 e domenica 2 marzo a Rieti si terrà un importante appuntamento che riguarda il mondo dei lanci, con ben diciotto titoli italiani da assegnare. Allo stadio Guidobaldi, infatti, andrà in scena la finale nazionale dei Campionati italiani invernali di lanci. Tre le categorie in gara, ovvero gli assoluti, gli under 23 e i giovanili, che comprende sia allievi che juniores. Oltre all’importanza dei titoli in palio, la rassegna assume ancora più prestigio perché arriva ad appena due settimane dalla Coppa Europa di lanci, che è in programma a Nicosia, Cipro, il 15 e il 16 marzo. Tra gli atleti più attesi figurano senza dubbio la campionessa europea del martello Sara Fantini (Carabinieri) e la finalista olimpica del disco Daisy Osakue (Fiamme Gialle). Ma sono numerosi gli spunti di interesse e gli atleti da seguire.

Atletica, a Rieti si assegnano i titoli italiani invernali dei lanci

Martello

E partiamo proprio dal martello, che come detto vedrà in gara Fantini. Con ancora gli Europei di Roma in mente, la campionessa azzurra punta ad allungare la striscia di vittorie tricolori, già arrivata a 15. Tra estate e inverno, infatti, Fantini è imbattuta dal 2017. Primatista nazionale con 75,77 metri, Sara ha messo a segno i primi lanci stagionali domenica scorsa a Firenze arrivando a 69,46. Rieti, quindi, è l’occasione per portarsi sopra i 70 e cominciare a mettere benzina importante nelle braccia in vista dei Mondiali di Tokyo a settembre. Ma il martello vedrà in scena un’altra atleta da seguire, ovvero la campionessa del mondo U20 di Cali 2022 Rachele Mori (Fiamme Gialle), che ora, da U23, vanta già uno stagionale da 68,39 a Lucca, non lontano dal primato personale di 69,04.

Tra i giovani, miglior accredito per Giorgia Liguori (Atl. Livorno). Al maschile, alla classica sfida fra Marco Lingua (Atl. Biotekna), Simone Falloni (Aeronautica) e Giorgio Olivieri (Carabinieri) si è aggiunto anche Davide Costa (Fiamme Azzurre), migliore dell’anno con il recente personale di 72,42 nella sua Genova. Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) guida le liste U23, Davide Camilli (Fiamme Gialle Simoni) quelle juniores.

Disco

Passando al disco, come anticipato la protagonista numero uno è Osakue, che a Parigi ha centrato la finale, poi chiusa all’ottavo posto. Detentrice del primato nazionale con 64,57 e detentrice di sette delle ultime nove maglie tricolori, la piemontese non può che essere la favorita. Ma grande battaglia la promette anche Stefania Trumillo (Fiamme Azzurre), oltre alla campionessa estiva Emily Conte (Fiamme Oro), Diletta Fortuna (Carabinieri) e l’under 23 Benedetta Benedetti (Esercito). Leadership stagionale giovanile per Martina Lukaszek (Foggia Atletica). Tra gli uomini, il campione in carica Alessio Mannucci (Aeronautica) farà il suo debutto stagionale per sfidare Carmelo Musci (Fiamme Gialle) ed Enrico Saccomano (Aeronautica). In pole tra gli U23 Stefano Marmonti (Libertas Unicusano Livorno), tra i giovani Augusto Cecchetti (Avis Macerata).

Giavellotto

Infine, per il giavellotto si attende l’ennesima conferma per Giovanni Frattini. Dopo l’83,61 dello scorso settembre a Modena, infatti, il romagnolo della Fratellanza Modena 1874 si è ripetuto a Pescara lanciando a 80 metri. Nella stessa gara di Pescara del 9 febbraio si era distinto anche Roberto Orlando (Aeronautica), che ha lanciato a 77,80. Michele Fina (Esercito) e Simone Comini (Atl. Biotekna) proveranno a dire la loro, così come il 2005 Lucio Visca (Fiamme Gialle Simoni), in gara anche per la corona U23.

Tra i giovani, duello serrato tra il 2007 Pietro Villa (Kronos Roma), oro nella scorsa estate agli Europei U18 di Banska Bystrica, e l’allievo classe 2009 Antonio Di Palma (Ideatletica Aurora), che ha appena stabilito la migliore prestazione italiana U18 con il giavellotto da 800 grammi (69,63), l’attrezzo che sarà usato a Rieti. Tra le donne si rinnova il duello della precedente edizione fra Paola Padovan (Carabinieri) e Pascaline Adanhoegbe (Cus Pro Patria Milano). Iscritte anche Sara Zabarino (Acsi Italia) e Margherita Randazzo (Assindustria Sport), tra le U23 Jennifer Sombodey (Gruppo Millepiedi), tra le giovani è Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) a comandare le graduatorie.