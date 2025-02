La formula dei 23 convocati va in cantina. Lo scorso novembre, a margine dell’assemblea elettiva della Figc, Luciano Spalletti ha confidato ai cronisti che avrebbe chiamato uno o due giocatori in più per il doppio confronto con la Germania, in programma il 20 e il 23 marzo e valevole per i quarti di finale di Nations League. Due slot in più che saranno a disposizione dei giovani: Tommaso Baldanzi si prepara ad una maglia. Con lui è ballottaggio tra Niccolò Pisilli (già da tempo nelle grazie del Ct) e Cesare Casadei. Tra i portieri è lotta tra Carnesecchi, Vicario e Di Gregorio. In difesa Gatti e Comuzzo i favoriti su Mancini, Okoli e Gabbia. A centrocampo Rovella sarà il regista titolare. In attacco Kean e Retegui i due intoccabili.

I POSSIBILI CONVOCATI DI LUCIANO SPALLETTI PER LE PARTITE CONTRO LA GERMANIA (20/23 marzo) – Aggiornata al 26 febbraio

PORTIERI

SICURI DI ESSERE CONVOCATI

Gianluigi Donnarumma (PSG)

A dicembre un colpo al volto lo ha costretto a saltare una partita di Ligue 1 ma non ha messo in discussione il suo posto da titolare al PSG. Sarà il padrone dei pali.

Alex Meret (Napoli)

Dieci clean sheet e un rigore parato. Spalletti se lo tiene stretto

BALLOTTAGGI

Marco Carnesecchi (Atalanta) 50%

Solidissimo con la Dea. Il favorito per il terzo slot

Gianluigi Vicario (Tottenham) 30%

L’infortunio è alle spalle e gli Spurs con lui tra i pali hanno vinto due partite consecutive in Premier. Non accadeva da settembre

Michele Di Gregorio (Juventus) 20%

La Juventus non ha sbagliato il colpo portiere. E lui ora cerca un posto in azzurro

DIFENSORI

SICURI DI ESSERE CONVOCATI

Alessandro Bastoni (Inter)

Un regista aggiunto al quale Spalletti non rinuncerà

Alessandro Buongiorno (Napoli)

Per doti in marcatura non ha rivali in Italia.

Andrea Cambiaso (Juventus)

Non si viene accostati al City di Guardiola se non si hanno doti di palleggio superiori alla media. Lui sa fare tutto sulla fascia, ma sa agire anche dentro al campo e Spalletti lo sa bene

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Solamente cinque giocatori di movimento hanno giocato ogni partita e ogni minuto di gara in questa Serie A. Tra gli inossidabili c’è anche lui, fedelissimo di Spalletti dai tempi dello Scudetto

Federico Dimarco (Inter)

Vero: non sta vivendo un momento esaltante. Ma la sua chiamata non è a rischio

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Assente a novembre per un infortunio. Qualche noia fisica sparsa qua e là, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bella figura. Due gol in quindici presenze in Premier: la coabitazione con Bastoni è uno dei temi per Spalletti.

Destiny Udogie (Tottenham)

Al rientro da un infortunio. La sua squadra non sta vivendo un buon momento, ma Spalletti sembra essere intenzionato a puntare su di lui. Le alternative non offrono le stesse garanzie

BALLOTTAGGI

DIFENSORE CENTRALE (2 posti)

Federico Gatti (Juventus) 40%

Forte nelle preventive, coraggioso nelle avanzate offensive. Difficilmente rimarrà fuori

Pietro Comuzzo (Fiorentina) 30%

Il 2025 non è iniziato benissimo, anzi. Qualche passaggio a vuoto ha accompagnato le sue ultime prestazioni. Però ha buone chance di esserci

Gianluca Mancini (Roma) 15%

Forte nelle preventive, meno sugli uno contro uno. Contro la Germania di Musiala può essere penalizzato. Gode però della stima del Ct. Ha lavorato anche sull’aspetto disciplinare per sua stessa ammissione: meno proteste, meno gialli. Un aspetto che a Spalletti farà sicuramente piacere

Caleb Okoli (Leicester) 15%

Convocato a novembre. Da quel momento però ha giocato solamente tre partite da titolare in Premier

ESTERNO DESTRO (1 posto)

Raoul Bellanova (Atalanta) 80%

Diciotto partite da titolare su venticinque. Convincere Gasperini non è facile, lui ci sta riuscendo. E Spalletti è pronto a concedergli una chance

Nicolò Savona (Juventus) 20%

A novembre ha raggiunto Coverciano. Ad oggi però sono poche le possibilità di rivederlo in azzurro a marzo

CENTROCAMPO

SICURI DI ESSERE CONVOCATI

Nicolò Barella (Inter)

Tra i top player dell’Italia c’è lui. Un trascinatore

Davide Frattesi (Inter)

Non sta vivendo un buon momento, anzi. Ma è il capocannoniere dell’era Spalletti con sette gol, tre dei quali segnati nelle ultime sei gare. Impossibile tenerlo fuori

Nicolò Rovella (Lazio)

L’Italia cercava un regista titolare? L’ha trovato. Riesce a consumare il contachilometri in campo senza perdere lucidità nelle giocate: cerca sempre la verticalizzazione e difficilmente sbaglia. Un difetto? Ancora un po’ troppo ruvido nei contrasti. Dieci ammonizioni sono tante…

Sandro Tonali (Newcastle)

“Giocatore immenso”. Parola di Spalletti. Basta, no?

BALLOTTAGGI

REGISTA (1 posto)

Samuele Ricci (Torino) 60%

Solido, preciso, generoso. Altra annata importante

Manuel Locatelli (Juventus) 40%

Spalletti gli ha dato fiducia a novembre. Stavolta parte sfavorito

MEZZALA (1 posto)

Niccolò Pisilli (Roma) 40%

Tre gol in stagione a 20 anni non sono pochi per un centrocampista. La Roma ha cambiato quattro allenatori in un anno solare, ma tutti hanno speso belle parole per il classe 2004. E anche Spalletti sembra apprezzarlo visto che l’ha convocato sia ad ottobre sia a novembre

Cesare Casadei (Torino) 30%

Tre partite col Torino, due da titolare. Spalletti ha seguito l’Under 21 e lo conosce bene. Nelle prossime partite si giocherà una chance

Marco Brescianini (Atalanta) 15%

Oltre ai tempi di inserimento e al senso del gol, ha una fisicità che potrebbe far vacillare il Ct.

Michael Folorunsho (Fiorentina) 15%

Discorso simile per il centrocampista della Fiorentina. “Sta facendo benissimo”, le parole di Spalletti

TREQUARTISTA (1 posto)

Tommaso Baldanzi (Roma) 60%

Duello romanista sulla trequarti. “È il più pronto dell’Under 21 per la Nazionale maggiore”, parole del Ct ad ottobre. Il momento sembra essere arrivato: ha facilità nel dribbling e sta guadagnando sempre più minutaggio

Lorenzo Pellegrini (Roma) 40%

“Lo aspettiamo, ha tocco di palla, visione di gioco e personalità. Deve ritrovare la miglior condizione fisica”, ha detto di lui Spalletti. Tradotto: conto su di te, ma a marzo servono giocatori in forma

ATTACCO

SICURI DI ESSERE CONVOCATI

Mateo Retegui (Atalanta)

In corsa per la Scarpa d’oro con Salah e Kane. Fare gol in azzurro però è tutta un’altra cosa. Chiedere a bomber Ciro Immobile, che la Scarpa d’oro l’ha vinta

Moise Kean (Fiorentina)

Autostima ritrovata. E i risultati si vedono: diciannove gol stagionali.

Mattia Zaccagni (Lazio)

A novembre è rimasto fuori a sorpresa. I gol (e gli assist) però continua a farli. Spalletti ha fatto capire di volere un esterno per dare più imprevedibilità a partita in corso al 3-5-1-1/3-5-2: non ha rivali

BALLOTTAGGI

JOLLY (2 posti)

Giacomo Raspadori (Napoli) 40%

Spalletti lo convocava anche quando il feeling col gol latitava. Ora sembra aver ritrovato confidenza con la porta

Daniel Maldini (Atalanta) 30%

Convocato sia a novembre sia ad ottobre. Sa cosa chiede Spalletti

Sebastiano Esposito (Empoli) 20%

Dieci gol stagionali. Con lui in campo l’Empoli gioca meglio e ha più idee.

Lorenzo Lucca (Udinese) 10%

La sceneggiata sul rigore di Lecce può penalizzarlo? Forse no, ma di certo non lo aiuta. I numeri però sono dalla sua parte: dieci reti, solo Retegui e Kean tra gli italiani hanno segnato di più