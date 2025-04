Il Meeting Internazionale Città di Savona, in programma martedì 21 maggio sulla pista della Fontanassa, si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più attesi dell’atletica leggera azzurra. Ai blocchi di partenza della tappa Challenger del Continental Tour ci sarà infatti anche Lorenzo Simonelli, impegnato nei 110 ostacoli, gara nella quale è campione europeo in carica grazie alla medaglia d’oro conquistata lo scorso anno agli Europei di Roma. Allo stadio Olimpico, il classe 2002 tesserato per l’Esercito fece segnare lo splendido crono di 13.05, nuovo record italiano e uno dei migliori della stagione a livello mondiale. Simonelli detiene inoltre gli otto migliori crono italiani di sempre nella specialità.

Simonelli cerca il riscatto dopo una complicata stagione indoor

La stagione indoor appena conclusa non è andata nel migliore dei modi per Simonelli. L’azzurro infatti è stato fortemente limitato dai problemi fisici, che hanno condizionato la sua performance agli Europei di Apeldoorn; nei successivi Mondiali indoor di Nanchino ha poi chiuso al quarto posto, un riscatto parziale che conferma le sue qualità. La passata stagione invece, il romano nato in Tanzania aveva ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali di Glasgow nei 60 ostacoli (con 7.43, altro record italiano), arrendendosi soltanto al fuoriclasse statunitense Grant Holloway.

Il Meeting di Savona segnerà il suo esordio stagionale nei 110 ostacoli, e sarà anche il quarto appuntamento in carriera con l’evento ligure. Finora, Simonelli ha collezionato due secondi posti (2022 e 2023) e un terzo posto nel 2021. Quest’anno punta in alto: il primo successo sulla pista della Riviera di Ponente è nel mirino, così come la preparazione verso il grande obiettivo della stagione, i Mondiali di Tokyo del prossimo settembre.