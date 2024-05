Inizieranno col botto i Mondiali di staffette di atletica leggera in programma a Nassau (Bahamas), validi come torneo di qualificazione olimpica. Si sfideranno infatti già in apertura Italia e Stati Uniti, rispettivamente campioni olimpici e campioni del mondo. Le due staffette, rispettivamente prima e seconda testa di serie, correranno entrambe nella prima batteria in virtù di criteri come il crono 2023 e il ranking individuale medio del gruppo dei convocati.

Appuntamento alle 2:27 italiane, con l’Italia che proverà a concludere nei primi due posti per volare direttamente a Parigi senza dover passare dall’eventuale ripescaggio. Non sarà però facile visto che nella batteria saranno presenti altre rivali da non sottovalutare come Brasile e Ghana. Prima della 4×100 maschile, gareggeranno la 4×400 mista (seconda batteria, con Stati Uniti e Bahrain, all’1:05 del mattino di domenica), e la 4×100 donne (con Giamaica, Cina e Polonia, alle 2:01 italiane di domenica mattina).