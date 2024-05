F1 GP Miami 2024, Russell: “Dobbiamo migliorare in qualifica”. Hamilton: “Obiettivo zona punti nella Sprint”

Venerdì da dimenticare per le Mercedes, esclude nel Q2 nelle qualifiche shootout del GP di Miami di Formula 1. Nonostante il risultato deludente, però, i due piloti hanno provato a guardare il lato positivo, ovvero le sensazioni durante la prima sessione di prove libere. “Nelle FP1, la gomma Soft si è rivelata davvero buona sulla nostra vettura – ha spiegato George Russell -. Il ritmo sembrava buono, ma con la media nelle qualifiche Sprint non siamo riusciti a portare la macchina nella giusta posizione. La situazione è stata molto serrata, con solo pochi centesimi di secondo per raggiungere il Q3. Non dovevamo però essere così vicini all’eliminazione e lavoreremo duro per migliorare“. Il britannico ha poi aggiunto: “Non ho dubbi che andremo avanti nello Sprint. Dobbiamo superare le nostre difficoltà in qualifica perché è sempre difficile partire con il piede indietro“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Lewis Hamilton, il quale ha dichiarato: “La macchina si è comportata davvero bene nelle FP1 ed ero soddisfatto del bilanciamento. Sfortunatamente, nelle qualifiche Sprint, l’equilibrio è cambiato e la vettura è regredita. Partendo dalla P12, lo Sprint sarà dura per noi. Non mi aspetto molto da lì perché non è un circuito in cui è facile sorpassare. Faremo comunque del nostro meglio per portare la vettura in zona punti“.