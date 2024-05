Atletica: Jacobs contro Kerley a Oslo 8 giorni prima degli Europei

Marcell Jacobs scenderà in pista a Oslo, nella tappa della Wanda Diamond League in programma per giovedì 30 maggio, a 8 giorni dall’inizio degli Europei di Roma 2024. Il suo principale avversario sarà Fred Kerley, l’argento di Tokyo. Per l’azzurro, campione olimpico ed europeo in carica, quella norvegese sarà l’ultima uscita agonistica prima dell’assalto alla medaglia d’oro sulla nuova pista dello stadio Olimpico l’8 giugno. Jacobs, che nella mattinata di martedì ha provato la nuova pista dello stadio dei Marmi dove questo sabato è atteso nei 100 metri del Roma Sprint Festival, sarà in pista a Oslo due giorni dopo l’impegno di Ostrava del 28 maggio (Continental Tour Gold) e affronterà uno dei massimi rivali del circus internazionale.

Jacobs e Kerley si sono sfidati direttamente soltanto tre volte. Meno di un mese prima di Tokyo l’azzurro delle Fiamme Oro diede prova della propria forma smagliante nel Principato di Monaco con 9.99 (Kerley 10.15). Dopo la finale olimpica, sono passati due anni per rivedere l’uno contro l’altro: Diamond League a Xiamen, in Cina, nel settembre scorso, con Kerley 9.96 e Jacobs 10.05. Quest’anno nel duello a distanza ha fatto meglio lo statunitense campione del mondo di Eugene 2022, pur senza esagerare: il 10.03 del 16 marzo in Florida resta il miglior tempo, mentre nelle due uscite di Diamond League in Cina ha corso in 10.17 a Xiamen e 10.11 a Suzhou. Il crono di 10.11 è anche quello del debutto dell’azzurro a Jacksonville alla fine di aprile. Gli organizzatori di Oslo hanno anche annunciato la presenza del sudafricano Akani Simbine, quarto a Tokyo.