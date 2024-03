Atletica, i prossimi impegni: Tamberi a Tenerife, Fabbri in Sudafrica

Sono giornate di partenza verso l’estero per alcuni dei big azzurri, in preparazione degli appuntamenti stagionali. Mercoledì 27 marzo decollerà verso Tenerife il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Il capitano azzurro lavorerà per tredici giorni allo stadio Antonio Dominguez Alfonso, in vista degli Europei di Roma (7-12 giugno) e delle Olimpiadi di Parigi (1-11 agosto). Nella sua agenda è inoltre già fissata la data del 28 maggio, con il saltatore delle Fiamme Oro che sarà in pedana a Ostrava (Repubblica Ceca) per il Golden Spike, tappa Gold del Continental Tour. Insieme a ‘Gimbo‘ voleranno nelle Canarie anche il coach Giulio Ciotti, il preparatore fisico Michele Palloni e il fisioterapista Andrea Battisti, il cuore del team di lavoro che lo ha accompagnato al trionfo mondiale di Budapest nella scorsa estate.

Vola invece in Florida il campione olimpico e argento mondiale della 4×100 Filippo Tortu (Fiamme Gialle) che si allenerà per un mese a Montverde, non lontano da Orlando, insieme al papà-coach Salvino. Lo sprinter azzurro si aggregherà poi al gruppo della velocità italiana che a fine aprile raggiungerà Miami per il raduno pre-World Relays di Nassau.

Lavoro in altura fino al 25 aprile per il primatista italiano della maratona e campione europeo dei 10.000, Yeman Crippa (Fiamme Oro), che con coach Massimo Pegoretti di sta preparando a Ifrane in Marocco.

Sarà infine il Sudafrica la meta di altri big azzurri. Tra questi Leonardo Fabbri (Aeronautica) che fino al 22 aprile sarà al lavoro a Stellenbosch insieme al compagno d’allenamento Zane Weir (Fiamme Gialle), già partito nei giorni scorsi, e al tecnico Paolo Dal Soglio. A Potchefstroom invece andranno in azione la primatista italiana dei 400hs Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), coach Maurizio Pratizzoli, e gli ottocentisti Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) e Simone Barontini (Fiamme Azzurre) che saranno raggiunti dai tecnici Gianni Ghidini e Fabrizio Dubbini.