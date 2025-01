La stagione dell’atletica è già ripartita ma perde una protagonista molto importante: Femke Bol, infatti, ha annunciato la decisione di rinunciare alla stagione indoor. Una decisione ragionata e che nasconde motivazioni legate a un focus maggior per quella che sarà la stagione all’aperto, ma è chiaro che si tratta di una perdita importante per quelli che saranno i prossimi mesi. Il calendario dell’atletica, infatti, è sempre ricchissimo di appuntamenti e propone gli Europei e i Mondiali anche al coperto. Non solo, perché la rassegna continentale si terrà proprio in Olanda, ad Apeldoorn, tra il 6 e il 9 marzo. E infatti, in occasione di questo evento la classe 2000 ha annunciato una piccola “deroga” rispetto alla decisione non prendere parte alla stagione indoor.

Femke Bol rinuncia alla stagione indoor: le sue parole

Ma ecco, quindi, il messaggio pubblicato da Femke Bol sul proprio profilo Instagram, in cui ha annunciato e spiegato la decisione: “Dopo l’ultimo ciclo olimpico con anni pieno di gare incredibili indoor e outdoor, abbiamo deciso di lavorare in maniera differente, quest’anno. Mi sto allenando duramente e mi sto preparando per un altro anno ricco di successi in pista, ma ho anche sentito di aver bisogno di più tempo lontano dalle gare – ha ammesso la ventiquattrenne –. Per cui, ho deciso di non prendere parte alle gare individuali di questa stagione indoor”.

E proprio l’aggettivo “individuali” nasconde quella piccola deroga preannunciata. Infatti, dopo aver spiegato che questa rinuncia “mi dà l’opportunità di avere più tempo per processare tutto quello che mi è successo e dare maggiore priorità alle cose esterne al mondo dello sport e che sono importanti per me”, Femke Bol ha aggiunto: “Ad ogni modo, non posso e non voglio perdere l’opportunità di competere in un torneo a casa mia. Quindi, prenderò parte agli Europei Indoor di Apeldoorn nelle staffette. Siamo fortunati che per la prima volta ci sarà anche una staffetta mista! Non vedo l’ora di vedere cosa mi porterà quest’anno, ringrazio tutti per il supporto”.

I numeri della campionessa olandese

Solo una piccola pausa, quindi, quella di Femke Bol, per preparare al meglio gli appuntamenti all’aperto. D’altronde, in questi ultimi anni l’atleta olandese si è affermata a livello continentale ed europeo come una vera e propria stella della pista, firmando record su record. A partire dal suo primo Europeo indoor “tra i grandi”, a Torun nel 2021, in cui ha fatto segnare il suo primo record nei 400 metri (50″63), migliorato poi nelle edizioni successive fino al 49″17 dello scorso anno.

Dopo aver fatto incetta di argenti tra i Mondiali indoor di Belgrado e quelli outdoor di Eugene nel 2022, l’anno successivo sono arrivati gli ori all’aperto a Budapest, nei 400 ostacoli e nella staffetta 4×400, per poi ripetersi al coperto nel 2024, appunto, a Glasgow, nella già citata gara dei 400 e nei 4×400. Tutto questo per arrivare, infine, alle Olimpiadi di Parigi, dove Femke Bol ha conquistato un oro (4×400 mista), un argento (4×400) e un bronzo (400).

Oltre a queste tre medaglie olimpiche, quindi, il palmares della classe 2000 vanta: due ori e due argenti ai Mondiali, due ori e due argenti ai Mondiali indoor, cinque ori e un bronzo agli Europei e quattro ori agli Europei indoor, oltre a un argento ai World Relays, un oro ai Giochi Europei e un oro agli Europei U20.

I grandi appuntamenti della stagione indoor 2024

Al di là dei già citati Europei indoor, che si terranno dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn a cui Femke Bol parteciperà solo alle staffette, sono diverse le competizioni in programma per la stagione indoor. A tenere banco, chiaramente, saranno le tappe del World Indoor Tour, che è iniziato sabato 25 gennaio ad Astana, in Kazakistan e che prevede un totale di nove tappe fino a venerdì 28 febbraio, con l’ultimo appuntamento a Gallur, in Spagna. La settimana successiva, quindi, spazio alla rassegna continentale, mentre dal 21 al 23 marzo si terranno i Mondiali indoor a Nanchino, in Cina, ultimo appuntamento prima del via alla stagione outdoor.