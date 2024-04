Atletica, Federico Riva si migliora nei 1500: 3:34.35 a Huelva

Federico Riva si migliora di oltre due secondi nei 1500 metri a Huelva, in Spagna e diventa il quinto italiano di sempre. Secondo posto in 3:34.35 per l’azzurro che chiude alle spalle solamente del norvegese bronzo mondiale in carica Narve Gilje Nordas, primo in 3:34.11. Terzo posto per il francese Jimmy Gressier (3:36.11). “A parte il vento, un po’ di pioggia e i ‘pugni’ tutta la gara – le parole di Riva – direi un ottimo inizio”. Ora nelle liste all time, davanti a Riva ci sono soltanto il primatista italiano Gennaro Di Napoli (3:32.78), Pietro Arese (3:33.11), Mohad Abdikadar (3:33.79) e Ossama Meslek (3:33.92). Decimo posto proprio per Mohad Abdikadar (Aeronautica) con 3:38.73, mentre è tredicesimo Joao Bussotti (Esercito) con 3:41.87.

Al femminile, la migliore delle tre azzurre in gara nei 1500 è Marta Zenoni (Luiss) con il terzo posto in 4:06.55. Vittoria per l’etiope Nigist Getachew (4:05.93) davanti alla keniana Mary Ekiru. Quinta Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) in 4:06.97, nona Giulia Aprile (Esercito, 4:10.25). Sorride Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona) che si gode il primato personale di 49.45 al debutto stagionale sui 400 ostacoli con una seconda piazza dietro allo svedese Carl Bengtstrom (48.61). Quinto Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) che chiude in 50.29.