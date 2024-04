Atletica, Fabbri e Weir protagonisti al meeting di Modena per l’anniversario della Fratellanza 1874

Promette spettacolo il meeting di Modena, in programma mercoledì 1° maggio al campo comunale per celebrare i 150 anni della fondazione della società Fratellanza 1874. I grandi protagonisti dell’evento saranno i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, all’esordio stagionale all’aperto dopo il mese di allenamento in Sudafrica. Inizierà infatti da Modena la preparazione dei due agli Europei di Roma, per poi proseguire con i meeting di Savona (15 maggio), Lucca (19), Asti (23) e Ostrava (28), in Repubblica Ceca.

C’è grande curiosità anche per vedere in azione Nadia Battocletti, che si cimenterà nei 1500 dopo il 4:08.51 di sabato scorso a Milano. Ha scelto i 5000 invece Federica Del Buono, che se la vedrà – tra le altre – con Anna Arnaudo e Valentina Gemetto. Spicca la presenza di Elisa Molinarolo, primatista italiana, nell’asta, mentre altri nomi da tenere d’occhio sono Raphaela Lukudo nei 400 e l’ostacolista Linda Olivieri. Annunciati per l’occasione anche delle star straniere, come il giamaicano Omar McLeod (Assindustria Sport) e i britannici Jeremiah Azu e Adam Gemili (Assindustria Sport).