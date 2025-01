Quinto posto per Eyob Faniel nella mezza maratona di Siviglia. L’azzurro chiude con 1h00:51 la gara, disputata sotto una leggera pioggia, realizzando il suo miglior tempo delle ultime tre stagioni. Prima uscita del 2025 per il portacolori delle Fiamme Oro che l’anno scorso si è messo al collo la medaglia d’oro a squadre agli Europei di Roma piazzandosi ottavo a livello individuale, prima della partecipazione olimpica nella maratona a Parigi, e che sui 21,097 chilometri è stato anche recordman italiano con 1h00:07 ottenuto a Siena Ampugnano nel 2021. Vince il keniano Vincent Nyamongo Nyageo, che è l’unico a scendere sotto l’ora tagliando il traguardo in 59’33”. Completano il podio i due francesi Felix Bour (1h00’00”) e Valentin Gondouin (1h00’17”). L’irlandese Hiko Tonosa Haso vince la volata con Faniel (1h00’51”). Tornando agli altri italiani in gara, si migliora di quasi un minuto Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto) con 1h02:38 arrivando in quattordicesima posizione. Nella top 30 anche Riccardo Mugnosso, 29° in 1h06’12”.

La top ten di giornata

Vincent Nyamongo Nyageo (KEN, Adidas) 59’33” Felix Bour (FRA, Asics) 1h00’00” Valentin Gondouin (FRA, Asics) 1h00’17” Hiko Tonosa Haso (IRL, Independent) 1h00’51” Eyob Ghebrehiwet Faniel (ITA, Asics) 1h00’51” Haile Tigabu Desta (ERI, Independent) 1h00’52” Michael Somers (BEL, Independent) 1h00’57” Matthias Kyburz (SUI, Independent) 1h01’46” Semachw Sewnet Worku (ERI, Independent) 1h01’47” Jackson Kipleting (KEN, Asics) 1h02’11”

14. Alberto Mondazzi (ITA, Independent) 1h02’38”

29. Riccardo Mugnosso (ITA, Independent) 1h06’12”

118. Simone Vigolo (ITA, Independent) 1h11’52”

Al femminile

Italia ben rappresentata da Giovanna Epis (Carabinieri) quattordicesima al traguardo, in ripresa con 1h11:58. Alle sue spalle Rebecca Lonedo (Fiamme Oro) finisce quindicesima in 1h12:11 al rientro sulla distanza dopo i problemi fisici che l’hanno frenata nella scorsa estate. Più attardate Giulia Vettor (24ª in 1h18’23”) e Gaia Signorini (70ª in 1h26’45”). Doppietta per l’Uganda che piazza Rebecca Chelangat (1h07’18”) davanti ad Annet Chelangat (1h08’12”). Completa il podio l’atleta dell’Eritrea Yalganesh Gedefa (1h08’50”). Sotto l’ora e 10 minuti anche la tedesca Domenika Mayer (1h09’57”).

La top ten di giornata

Rebecca Chelangat (UGA, Asics) 1h07’18” Annet Chemengich Chelangat (UGA, Asics) 1h08’12” Yalganesh Eskamech Gedefa (ERI, Independent) 1h08’50” Domenika Mayer (GER, Independent) 1h09’57” Citlali Cristian Moscote (MEX, Adidas) 1h10’05” Melody Julien (FRA, Independent) 1h10’31” Netsanet Tafere Desta (ETH, Independent) 1h10’40” Ester Navarrete Santana (ESP, Puma) 1h10’43” Meritxell Soler (ESP, Puma) 1h10’55” Ikram Rharsalla Laktab (ESP, Independent) 1h11’05”

14. Giovanna Epis (ITA, Independent) 1h11’58”

15. Rebecca Lonedo (ITA, Independent) 1h12’11”

24. Giulia Vettor (ITA, Cus Parma) 1h18’23”

70. Gaia Signorini (ITA, Independent) 1h26’45”

Kibiwott vince la maratona di Marrakech

Il keniano Alfonce Kigen Kibiwott ha vinto la 35a edizione della Maratona Internazionale di Marrakech, manifestazione sportiva sotto l’Alto Patronato del Re Mohammed VI. Kibiwott ha tagliato il traguardo in 2 ore, 8 minuti e 47 secondi. Completano il podio i marocchini Soufiyan Bouqantar (2h09’13”) e Omar Ait Chitachen (2h09’25”). La competizione ha paralizzato la città ocra fin dalle prime ore del mattino.