Naomi Girma è stata acquistata dal Chelsea per un milione di dollari, una cifra da record per il calcio femminile. La difenditrice statunitense di 24 anni ha siglato un contratto pluriennale con le Blues, con l’annuncio che è arrivato nella giornata odierna. Girma è stata presentata ai 34.302 spettatori presenti allo Stamford Bridge, poco prima del via della partita contro l’Arsenal, vinta poi dal Chelsea per 1-0.

La calciatrice arriva dal San Diego Wave, dove risultava sotto contratto fino al 2026. Questo il motivo della commissione di trasferimento, prevista dall’accordo tra le due squadre. Nella storia del calcio femminile, nessun contratto era arrivato a superare il milione di dollari. Il record precedente apparteneva a Racheal Kundananji, atleta dello Zambia che il Bay FC della NWSL aveva acquistato per 718.770 dollari.

“Il Chelsea un ambiente fantastico”

“Ci sono molte cose del Chelsea che mi hanno fatto desiderare di venire qui: la cultura, la mentalità vincente, lo staff e i giocatori. È un ambiente fantastico in cui imparare e crescere”, ha dichiarato Girma. La calciatrice è reduce da un’estate magnifica, in cui ha giocato ogni minuto delle Olimpiadi di Parigi 2024. La 24enne ha potuto indossare al collo la medaglia d’oro, al termine di una finale che aveva visto gli Stati Uniti piegare per 1-0 il Brasile.

Girma è il primo acquisto della sessione di mercato invernale del Chelsea e si unirà ora alle fila guidate dalla tecnica Sonia Bompastor. Il reparto difensivo delle Blues necessitava di essere rafforzato dopo l’infortunio della centrale Kadeisha Buchanan, costretta a fermarsi per la rottura del legamento crociato anteriore. Il Chelsea al momento è in cima alla classifica di WSL, con un vantaggio di nove punti sul Manchester City. La formazione di Bompastor si prepara ora alla trasferta contro l’Aston Villa, in programma per il 2 febbraio.