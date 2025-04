Terza giornata ai Campionati Europei di lotta 2025, di scena in Slovacchia a Bratislava. Giorno di gare positivo per i colori azzurri, dal momento che Enrica Rinaldi ha conquistato l’accesso alla finale per il terzo posto nella categoria 76 kg; l’azzurra si giocherà la medaglia di bronzo nella giornata di domani contro l’austriaca Martina Kuenz. Rinaldi ha aperto le danze con una bella vittoria sulla bulgara Vanesa Georgieva, sulla quale si è imposta con un netto 4-0. Approdata ai quarti, si è poi dovuta arrendere alla forte turca Yasemin Adar Yigit, pluricampionessa europea e mondiale e medagliata olimpica. A dimostrazione del suo valore, la turca ha centrato l’accesso in finale, permettendo così il ripescaggio della lottatrice italiana. Per la romagnola classe ’98 c’è dunque l’occasione di salire ancora una volta sul podio europeo.

Le altre gare di oggi agli Europei di lotta

Le altre gare della giornata vedevano sul ring anche Aurora Russo nella categoria dei 59 kg. La giovane lottatrice torinese ha subito dovuto vedersela con la turca Bediha Gun, che si è poi guadagnata l’accesso in finale. La sfida è stata molto combattuta, tanto che si è decisa da tre passività e si è conclusa sul risultato di 2-1 che ha dato ragione a Gun. Dato il percorso della turca, Russo avrà un’altra possibilità nel match contro la moldava Mariana Cherdivara, valido per l’accesso alla finalina per il bronzo. Insieme a Rinaldi e Russo, nella giornata di domani sarà impegnata nelle fasi eliminatorie anche Aurora Campagna nella categoria 62 kg.