Il caos attorno a Gianluigi Donnarumma non accenna a placarsi e, anzi, negli ultimi giorni il clima si è fatto ancora più bollente.

Non è un mistero che quella che sta vivendo l’ex portiere del Milan sia una stagione molto complicata, sia in termini di rendimento sia in termini di rapporti con l’ambiente parigino. L’amore con Luis Enrique, infatti, non è mai sbocciato, soprattutto perchè al tecnico spagnolo non piace il modo in cui l’estremo difensore italiano gioca con il pallone tra i piedi. In questa stagione, infatti, in alcuni casi l’allenatore gli ha preferito addirittura il russo Safonov, salvo poi tornare sui propri passi a causa di alcuni errori del secondo portiere parigino.

Nelle ultime settimane Donnarumma ha sicuramente trovato continuità di rendimento e soprattutto non ha perso il posto da titolare, ma nelle ultime ore il clima si è fatto nuovamente caldissimo. Molti tifosi, oltre che svariati addetti ai lavori, non hanno perdonato a Gigio il suo presunto errore sul gol di Harvey Elliott che è costato al Paris Saint-Germain la sconfitta in casa contro il Liverpool nel match valido per gli ottavi di finale di andata di Champions League. Il posizionamento del portiere italiano, e la successiva incertezza sul tiro del centrocampista inglese, hanno fatto ripartire le critiche nei confronti di Donnarumma. Una sconfitta pesantissima quella subita dai parigini, soprattutto dopo aver dominato il match contro i Reds. Una sconfitta che potrebbe costare cara, motivo per cui la posizione del portiere è ritornata in bilico. E in Italia sarebbero pronte ad approfittarne.

L’Inter ancora su Donnarumma: non si placano i rumors

Le difficoltà del portiere italiano contro il Liverpool hanno riacceso i vecchi rumors che vorrebbero Donnarumma lontano da Parigi. Il contratto è in scadenza nel 2026 e al momento le trattative per il rinnovo sembrano essere ad un punto morto. Nonostante le smentite di rito dell’agente e dello stesso numero uno della Nazionale, le voci di un suo addio da Parigi sono sempre più vive.

A tal proposito una delle squadre più interessate, se non la più interessata, sembra essere l’Inter. La società nerazzurra, infatti, non vorrebbe farsi scappare l’eventuale occasione di riportare Gigio Donnarumma in Italia e di farlo a costi contenuti. Sicuramente le prestazioni positive di Josep Martinez , impegnato nella sostituzione di Sommer dopo l’infortunio dello svizzero, hanno convinto la dirigenza nerazzurra, soprattutto dopo l’investimento fatto in estate.

Beppe Marotta non ha affatto chiuso le porte a Donnarumma, anche se più volte è stato ribadito che Sommer e Martinez sono una coppia super affidabile.