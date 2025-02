Il primo appuntamento clou della stagione dell’atletica si avvicina ed è ormai distante esattamente un mese. Gli Europeei indoor in programma ad Apeldoorn sono infatti dal 6 al 9 marzo e di settimana in settimana continuano a tornare in pedana i maggiori protagonisti del circuito, anche in vista dei successivi Mondiali di Nanchino, in calendario dal 21 al 23 deello stesso mese.

ESORDIO PER DIAZ A METZ

In chiave italica, abbiamo dato il bentornato a Leonardo Fabbri, a Mattia Furlani, a Marcell Jacobs che dopo Boston questo fine settimana sarà invece impegnato a New York. Ora è arrivato anche il momento di Andy Diaz, il bronzo olimpico di Parigi 2024 nel triplo. A Metz l’atleta delle Fiamme Gialle trova il cubano Lazaro Martinez campione del mondo indoor a Belgrado 2022, il brasiliano Almir Dos Santos, il tedesco Max Hess. Il primatista italiano è pronto per un 2025 da assoluto protagonista dopo un’annata in cui è riuscito a salire sul podio olimpico, ma comunque condizionata da problemi di natura fisica. Reduce dalla preparazione svolta alle Canarie con il coach Fabrizio Donato, in Francia nel weekend il primo banco di prova.

A Metz anche Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) chiamata al doppio impegno 200-400, nei 3000 sono iscritte Ludovica Cavalli (Bracco Atletica), Giulia Aprile (Esercito), Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) e Valentina Gemetto (Caivano Runners), nei 1500 Joao Bussotti (Esercito), nei 60hs Angelika Wegierska (Atl. Firenze Marathon).

FABBRI E DOSSO IMPEGNATI A LODZ

Torna anche Leonardo Fabbri, che prova a mettersi alle spalle il difficile esordio con 20,65 di Ostrava e sarà di scena a Lodz. Il campione europeo, argento mondiale all’aperto e bronzo iridato indoor sarà anche a Liévin (13 febbraio), Torun (16), Nehvizdy (19) e agli Assoluti indoor di Ancona (il peso c’è domenica 23) per trovare la condizione ottimale in vista di Apeldoorn e Nanchino.

Zaynab Dosso arriva un’ottima preestazionee a Belgrado e sempre in Polonia il bronzo mondiale indoor dei 60 nonché bronzo europeo dei 100 affronta la stella polacca Ewa Swoboda nel primo confronto diretto dell’anno. Tra gli azzurri anche l’astista Claudio Stecchi tornato in azione con il recente 5,63 di Miramas, e i velocisti Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo rispettivamente campione europeo con la staffetta a Roma e finalista olimpico del lungo a Tokyo: Randazzo 6.63, Melluzzo 6.65 ad Ancona, serve 6.60 per centrare lo standard di iscrizione agli Europei indoor.

PRIMO APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE PER SITO

Venerdì a Karlsruhe prima uscita internazionale dell’anno per Luca Sito, che ha fatto segnare un 46.44 molto incoraggiante al Memorial Giovannini di Ancona. Il primatista italiano outdoor (44.75), se la veedrà con il sudafricano Zhakiti Nene che è stato quinto con il quartetto maschile alle Olimpiadi di Parigi (PB all’aperto 44.74) e con lo statunitense Brian Faust. Quattrocento anche per Alice Mangione che punta a migliorare il 53.04 di Nantes e a riavvicinarsi al personale indoor di 52.60: l’argento europeo della mista incontra la britannica Lina Nielsen, bronzo olimpico e bronzo mondiale indoor della staffetta, e l’olandese Naomi Van den Broeck.

Federico Riva dopo l’esordio da 7:52.63 nei 3000 di Val-de-Reuil si cimenta sulla sua distanza preferita, i 1500, vantando il migliore personal best tra gli iscritti, il 3:32.84 outdoor corso alle Olimpiadi di Parigi. Tra i rivali anche lo spagnolo Adrian Ben campione europeo al coperto degli 800. Nei 3000 c’è invece Federica Del Buono, di nuovo in pista dopo la Coppa Europa per club di cross della domenica passata: annunciata l’etiope finalista olimpica delle siepi Lomi Muleta. Esperienza all’estero per Oliver Mulas nei 60 ostacoli. Tra le potenziali avversarie delle azzurre negli eventi internazionali, da seguire soprattutto la lunghista tedesca Malaika Mihambo e la sprinter lussemburghese Patrizia Van der Weken.

Stefano Sottile, alle prese con qualche fastidio alla schiena, sarà protagonista a Weinheim. Tra gli iscritti anche il tedesco Mateusz Przybylko, il giapponese Takashi Eto e l’altro azzurro Manuel Lando (Aeronautica), fin qui 2,20 in stagione.