Sta per alzarsi ufficialmente il sipario sulla Diamond League 2025, con il primo appuntamento in programma a Xiamen domani, sabato 26 aprile. Sulla pista e sulla pedana cinese, alle ore 11.15 italiane prenderà il via il primo dei 15 appuntamenti stagionali, proprio all’Egret Stadium dove lo scorso anno Armand Duplantis siglò uno dei suoi tre record del mondo stagionali nel salto con l’asta (6,24 m), dando il via a una stagione da leggenda. Il fuoriclasse svedese sarà anche quest’anno il protagonista più atteso della tappa inaugurale, ma oltre a lui sono diversi i big in gara.

Per quanto riguarda l’Italia invece, l’unica atleta azzurra al via sarà Daisy Osakue nel lancio del disco. La torinese classe ’96 ha già lanciato 63,10 metri in questi primi mesi di stagione e cerca conferme, in una gara di caratura elevatissima, che vede in pedana tutte le medaglie d’oro olimpiche e mondiali a partire da Rio 2016: la statunitense Valarie Allman, la connazionale Laulauga Tausaga-Collins, la croata Sandra Elkasevic, la cinese Feng Bin e la cubana Yaimé Perez.

Diamond League: occhi puntati su Duplantis

Come detto in precedenza, Mondo Duplantis sarà sicuramente l’attrazione principale del meeting di Xiamen, in quella che si profila essere come la consueta gara contro sé stesso. Nomi di spicco come lo statunitense Sam Kendricks e il greco Emmanouil Karalis, entrambi medagliati olimpici, gareggeranno infatti per il secondo posto, data la superiorità incolmabile dello svedese. Duplantis punta infatti a riprendere da dove aveva lasciato nella scorsa Diamond League, cioè con una vittoria scontata e l’assalto al nuovo record del mondo, fissato lo scorso agosto grazie ai 6,26 metri saltati a Chorzow.

Lo svedese non sarà però l’unico campione olimpico in gara a Xiamen. È previsto infatti grande spettacolo anche nel salto in alto femminile, dove la campionessa a cinque cerchi Yaroslava Mahuchikh vuole il riscatto dopo l’inaspettato bronzo agli scorsi Mondiali indoor di Nanchino. L’ucraina è anche la primatista mondiale della specialità, e se la vedrà principalmente con le due australiane Nicola Olyslagers e Eleanor Patterson, rispettivamente oro e argento iridato indoor. Nei 100 ostacoli maschili invece scende in pista il campione di Parigi 2024 Grant Holloway, deciso a superare la concorrenza del connazionale Daniel Roberts e del giamaicano Hansle Parchment.

Le altre stelle

Campionesse olimpiche in gara anche nel mezzofondo femminile. Nei 5000 metri spiccano i nomi della regina di Parigi 2024 Beatrice Chebet e di Gudaf Tsegay, oro mondiale a Eugene 2022 e primatista del mondo; l’obiettivo è quello di scendere per la prima volta nella storia sotto al muro dei 14 minuti, anche se siamo appena ad inizio stagione. Nei 1000 metri invece i riflettori saranno puntati su Faith Kipyegon, campionessa olimpica in carica e detentrice della seconda miglior prestazione all-time (2:29.15), a soli 17 centesimi dal record mondiale.

Spettacolo assicurato anche nella gara regina, ovvero i 100 metri maschili. Si cementerà sulla distanza breve anche il campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo, che nelle altre corsie troverà la concorrenza dei tre medagliati dei 60 metri di Nanchino (Jeremiah Azu, Lachlan Kennedy e Akani Simbine), oltre che dello statunitense Christian Coleman. Anche al femminile si prospetta una gara mozzafiato, con la sfida tra la campionessa iridata dei 60 metri Mujinga Kambundji e la due volte campionessa mondiale dei 200 metri Shericka Jackson.

Debuttano i 300 ostacoli

Prima gara ufficiale nel circuito della Diamond League per i 300 ostacoli, che vedono come favorito il norvegese Karsten Warholm, già primatista mondiale della distanza. Sfida entusiasmante anche nei 400 metri maschili, gara che vede la presenza degli ultimi due iridati indoor, ovvero lo statunitense Chris Bailey e il belga oro europeo a Roma 2024 Alexander Doom, al rientro dopo lunga assenza terzo incomodo il grenadino Kirani James, campione olimpico a Londra 2012 e tre volte medagliato a cinque cerchi.

Nel getto del peso femminile sarà nuova sfida tra le medagliate indoor di Nanchino, con Chase Jackson, Sarah Mitton e Jessica Schilder a darsi battaglia. Salto in lungo maschile orfano invece di Tentoglou e Furlani, che dovrebbe vedere il duello tra Wayne Pinnock e Liam Adcock. Gara aperta nei 100 ostacoli femminili, con la primatista mondiale all’aperto Tobi Amusan, che se la vedrà con Devynne Charlton, Pia Skrzyszowska e Grace Stark. Infine nei 3000 siepi uomini, il protagonista assoluto è Soufiane El Bakkali, imbattuto nei grandi eventi dal 2021.