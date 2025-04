Finita la partita, il processo è partito in tempo reale, anzi già durante l’arco di tutta la gara. Bastano pochi minuti perché #InzaghiOut diventi uno dei trending topic in Italia e il pubblico nerazzurro non perdona. I social diventano la cassa di risonanza del malcontento generale, un fiume in piena di rabbia, delusione e sarcasmo. Inzaghi si vuole far esonerare per diventare Papa, sta partita non si spiega – scrive un tifoso su X. Altri ironizzano: “Dove va lui aumentano i ricavi, ma diminuiscono i trofei”. Non manca poi chi affonda il coltello: “Se perdiamo, Inzaghi via subito”.

Un desiderio che si è trasformato in realtà, almeno nelle intenzioni della piazza virtuale. C’è poi chi parla di fallimento totale, di stagione buttata: “Altro che triplete, il Milan ci fa la tripletta. Coppa, derby, onore”. Più di qualcuno chiede una rivoluzione in panchina, altri vorrebbero vederlo andar via addirittura subito: “Squadra allo sbando. Cambi horror. Senza capo né coda”. Inzaghi è stato il bersaglio di una frustrazione collettiva che ormai non si nasconde più, perché Conceicao, artefice di una stagione non certo brillante sulla panchina del Milan, lo ha annientato sul campo. A cinque giornate dalla fine, con un campionato ancora in bilico e la Champions da inseguire, l’Inter rischia di implodere e di perdere anche gli altri due obiettivi rimasti.