La BOclassic Alto Adige si avvicina e il parterre di partecipanti si delinea sempre di più. Oltre alle già annunciate presenze illustri di Nadia Battocletti e Yeman Crippa, a 20 giorni dal via si aggiungono quattro grandi nomi: il 31 dicembre saranno presenti alla gara maschile l’azzurro Eyob Faniel e l’ugandese Oscar Chelimo, entrambi già vincitori della Corsa di San Silvestro a Bolzano. Inoltre, l’azzurra Ludovica Cavalli e l’etiope Aleshign Baweke saranno impegnate nella gara femminile. Faniel tornerà a cimentarsi nei 10 chilometri a cinque anni dal successo del 2019, un’impresa riuscita in precedenza ad Alberto Cova nel 1985 e Salvatore Antibo nel 1988. Il 32enne delle Fiamme Oro, ex detentore dei record italiani della maratona e della mezza maratons, sfiderà il due volte vincitore Chelimo, bronzo nei 5000 ai Mondiali di Eugene 2022. Cavalli invece, campionessa europea a squadre del cross è stata quinta l’anno scorso nella gara di 5 km.

I vincitori dell’edizione 2023 della Corsa di San Silvestro a Bolzano

Nel 2023 fu proprio Nadia Battocletti ad imporsi nella 5 km femminile, battendo in volata due avversarie di tutto rispetto come le kenyote Nelly Chepchirchir, quinta nei 1500 ai Mondiali di Budapest dello stesso anno, e Margaret Chelimo Kipkemboi, vicecampionessa iridata di mezza maratona. Per quanto riguarda l’Italia, quello della trentina è stato il primo successo dopo 35 anni dall’ultima volta, quando nel 1988 trionfò Maria Curatolo. La gara maschile andò invece al kenyano Sabastian Sawe, che scrisse anche il nuovo record della gara, battendo quello dello zimbabwese Philemon Hanneck, che resisteva dal 1990. Alle spalle di Sawe secondo fu un brillantissimo Yeman Crippa, che dunque ci riproverà in questa edizione 2024.