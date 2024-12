Nadia Battocletti conclude il 2024 con un altro successo. L’azzurra vince la ‘BOclassic’, la tradizionale cinque chilometri ospitata da Bolzano nel pomeriggio di San Silvestro. L’evento altoatesino festeggia i suoi cinquant’anni con il successo dell’atleta italiana, originaria della Val di Non, a pochi chilometri dalla sede della prova. Il talento delle Fiamme Azzurre ha vinto in 15’30, lo stesso crono che le aveva portato la vittoria anche nella scorsa edizione. Completano il podio Aleshign Baweke dall’Etiopia, staccata di 5”, e la turca Yasemin Can a 35”. Medaglia di legno, invece per Federica Del Buono, a 36”. Battocletti chiude positivamente un anno ricco di soddisfazioni.

Nadia Battocletti è stata grande protagonista agli Europei di Roma, dove ha collezionato l’oro nei 5000 e nei 10000 metri. Nel corso dell’estate ha poi brillato ai Giochi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d’argento nei 10.000 metri olimpici. L’ultimo grande successo è arrivato alcune settimane fa: l’oro negli Europei di cross.

BATTOCLETTI NADIA 0:15:31 BAWEKE ALESHIGN 0:15:35 CAN YASEMIN 0:16:05 DEL BUONO FEDERICA 0:16:07 MAJORI MICOL 0:16:11 PALMERO ELISA 6 0:16:12 GEMETTO VALENTINA 7 0:16:18 LUNA FEDRA ALDANA 0:16:35 LONEDO REBECCA 0:16:43 COLLI GAIA 0:16:49 PALUMBO LINDA 0:16:56 EPIS GIOVANNA 0:17:01 MINATI VALERIA 0:17:28 NDAYIKENGURUKIYE VIOLETTE 0:18:07 BERTAGNOLLI DEBORA 0:18:40

La 10 chilometri maschile: argento per Crippa

Yeman Crippa manca la conquista della BOclassic, tagliando il traguardo in seconda posizione. L’azzurro, che a Roma è stato incoronato campione europeo della mezza maratona, ha concluso la prova alle spalle dell’etiope Telahun Haile Bekele, che si è imposto in 27/59. L’atleta trentino delle Fiamme Oro continua la ricerca dell’oro bolzanino, dopo aver collezionato il terzo argento consecutivo. A completare il podio è il keniano Charles Rotich a 9”, mentre la medaglia di legno è andata a Maxime Chaumeton a 28”. Chiude la top-5 l’ugandese Oscar Chelimo – vincitore della gara nel 2020 e 2022 – a 43”. Infine, è arrivato ottavo Pietro Riva a 52”.