Atletica: Ali a Dubai per i 100 metri, Desalu presente a Milano

Di nuovo in gara due azzurri dello sprint. È la seconda uscita dell’anno nei 100 metri per Chituru Ali, che domani scende in pista a Dubai dopo l’ottimo esordio sulla distanza di due settimane fa a Nairobi. In Africa il 25enne delle Fiamme Gialle, finalista mondiale dei 60 indoor in questa stagione, ha fatto tremare il fatidico muro dei dieci secondi sfrecciando in 10.01 sotto la pioggia sospinto da un vento appena oltre la norma (+2.2) e a 1800 metri di quota, mentre stavolta è volato in direzione Medio Oriente con l’obiettivo di un altro riscontro significativo. Per il velocista comasco potrebbe quindi essere nel mirino il record personale di 10.12 con cui ha raggiunto la finale continentale del 2022 a Monaco di Baviera, a poco più di un mese dai prossimi Europei di Roma. Nell’UAE Athletics Grand Prix, tappa Bronze del Continental Tour, alle 16.20 circa avrà come avversari il compagno di allenamento Yupun Abeykoon, sprinter dello Sri Lanka, ma anche il sudafricano Henricho Bruintjies, il giamaicano O’Shane Bailey, il qatariota Tosin Ogunode e l’iraniano Hassan Taftian.

Sarà invece un doppio impegno su 100 e 200 quello di Fausto Desalu sabato a Milano. Il campione olimpico della 4×100 era iscritto ai 200 di Dubai ma ha scelto di correre all’Arena Civica Gianni Brera del capoluogo lombardo dopo essersi già messo alla prova quest’anno in entrambe le specialità con 10.33 e 20.40 a metà febbraio sulla pista di Potchefstroom, in Sudafrica, mentre il 20 aprile a Nairobi non è riuscito a far meglio di 20.72 con -1.5 di vento contrario. Nella seconda edizione del Milano Sprint Gala affronterà i 100 metri alle 15.30 per poi cimentarsi un paio di ore più tardi nei 200, dove troverà Andrea Federici. Iscritta anche l’azzurra dei 400hs Eleonora Marchiando, attesa sul giro di pista nei 400 piani.