Sabato 4 e domenica 5 ottobre allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani”: in palio 36 titoli tricolori e i trofei regionali. Diretta streaming su Atletica Italiana TV e Sportface TV.

Viareggio si prepara ad accogliere il futuro dell’atletica italiana. Sabato 4 e domenica 5 ottobre andrà in scena la 52ª edizione dei Campionati Italiani Cadetti 2025, per la prima volta nella città toscana. L’appuntamento è fissato al rinnovato Stadio dei Pini “Torquato Bresciani”, già teatro di grandi imprese internazionali tra gli anni Settanta e Ottanta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In palio 36 titoli italiani e i trofei per rappresentative regionali, con oltre 900 giovani atleti under 16 (nati tra il 2010 e il 2011) pronti a contendersi un posto sul podio. La cerimonia inaugurale aprirà ufficialmente l’evento venerdì 3 ottobre alle 18 in piazza Mazzini con la sfilata delle rappresentative, il giuramento e l’accensione del braciere.

I protagonisti attesi

Tra i nomi da seguire ci sono il laziale Ivan Davide Muraro, primatista italiano di esathlon con 5161 punti, e l’umbra Bianca Baiocco, regina dei 1200 siepi con il nuovo record nazionale di 3:43.71. Riflettori anche sul piemontese Nicolò Borello, primatista nei 300 ostacoli, e sui campioni uscenti come Edith Mauro (asta), Maddalena Ravà (2000 metri) e Michele Delcuratolo (martello).

Il programma e la diretta streaming

Le gare scatteranno sabato mattina alle 8:30 e proseguiranno fino a domenica pomeriggio.

Tutti i Campionati Italiani Cadetti di Viareggio saranno trasmessi in diretta streaming su Atletica Italiana TV e su Sportface a partire da sabato 4 ottobre alle 8:30.