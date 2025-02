Torna protagonista l’atletica italiana al meeting internazionale di Ostrava. In Repubblica Ceca saranno impegnati nel pomeriggio di martedì i protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. C’è il debutto stagionale del bronzo olimpico nel salto in lungo Mattia Furlani. L’italiano tesserato Fiamme Oro sarà in pedana alle 17.50 per cercare di proseguire sulla scia di un 2024 memorabile. “È un’emozione grande perché si rientra in pedana dopo tanti mesi. Sarà un bel test, l’obiettivo è cercare di finalizzare la nuova rincorsa introdotta in allenamento, 18 passi con preavvio, invece di 16″, le sue parole dall’aeroporto di Fiumicino prima di volare verso la Repubblica Ceca. Il bronzo di Parigi e argento di Glasgow (Mondiali indoor) e Roma (Europei) si confronterà con quattro saltatori che hanno già superato gli otto metri in questa prima parte della stagione, a cominciare dallo svedese Thobias Montler, vincitore con 8,23 a Belgrado, ma anche il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con cui ha battagliato nelle categorie giovanili (8,19), lo statunitense Isaac Grimes (8,13), il portoghese Gerson Baldé (8,11).

Esordio per Fabbri

C’è anche Edoardo Fabbri, che è volato in Repubblica Ceca dopo essersi preparato nel raduno in Sudafrica ad inizio anno. Dopo una breve tappa nella sua Firenze l’azzurro è arrivato ad Ostrava per partecipare alla conferenza stampa ufficiale della vigilia insieme alle astiste Alysha Newman e Amalie Svabikova e alla quattrocentista Alica Schmidt: “Ieri sera sono arrivato tardi in Repubblica Ceca, alle tre di notte, per fortuna ho dormito bene e avrò anche la giornata di oggi (lunedì, ndr) per riposarmi. L’obiettivo di queste prime gare indoor è essere stabile sui 22 metri e cercare di costruire fiducia per andare oltre i 23. C’è Stanek e sarà aiutato dal pubblico di casa: è uno stimolo avere un avversario come lui”. Fabbri, oro agli Europei 2024 di Roma, argento ai Mondiali di Budapest 2023, sarà in pedana alle 16.40 con il ceco Tomas Stanek oltre allo statunitense Roger Steen, il polacco Konrad Bukowiecki e l’azzurro campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) che nelle prime due uscite ha lanciato 20,53 (Nordhausen) e 20,28 (Rochlitz).

Protagonisti anche Tecuceanu e Bruni

Tutti da seguire anche gli 800 del bronzo europeo Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro), primatista italiano indoor della specialità con l’1:45.00 dello scorso anno e quarto ai Mondiali al coperto di Glasgow. Annunciati l’algerino finalista mondiale Slimane Moula e il belga Elliott Crestan. Nell’asta, dopo lo stagionale di 4,60 di domenica a Val-de-Reuil, Roberta Bruni (Carabinieri) prova ad aggiungere centimetri: tra le rivali la canadese Newman e la slovena Tina Sutej. Diego Pettorossi (Libertas Unicusano Livorno) nella “run B” dei 200 metri.