Michele Boscacci e Alba De Silvestro sono quinti nella staffetta mista di Morgins (Svizzera), prova valida per i Mondiali senior e giovanili di sci alpinismo 2025. Giornata di apertura della rassegna iridata, che ha visto una buona prestazione del duo azzurro. 34’38″4 il tempo della coppia italiana, che taglia il traguardo a 1’54″3 dalla medaglia d’oro e a 1’35″5 dal podio. In vetta ci sono i francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet con il tempo finale di 32’44″1. I due transalpini l’hanno spuntata in un’emozionante volata sugli spagnoli Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll. Il duo iberico è stato beffato per soli nove decimi al traguardo. Medaglia di bronzo agli svizzera padroni di casa Marianne Fatton e Robin Bussard, terzi a 18″8 da Harrop/Anselmet. Distacchi che poi salgono fino a trovare gli austriaci Johanna Hieme e Paul Verbnja, quarti a 1’31″9 davanti a Boscacci e De Silvestro. Dietro agli azzurri ci sono i tedeschi Tatjana Paller e Finn Hosch, in sesta piazza a 2’36″1. Seguono i norvegesi Ida Waldal e Hans Inge Klette, settimi a 3’05″7, e gli svedesi Tove Alexandersson e Jerkes Lysell, ottavi a 3’06″7. Completano la top ten gli slovacchi Marianna Jagercikova e Jakub Siarnik, noni a 3’08″7, e i canadesi Emma Cook Clarke e Aaron Robson, decimi a 3’28″7. La rassegna iridata prosegue nel pomeriggio con le prove giovanili, mentre nella giornata di martedì 4 marzo sono in programma le prove di vertical.

Il programma dei Mondiali e dove vederli

Mar. 04/03/25 – Mondiali – Vertical race maschile e femminile Morgins (Svi) – ore 17.40 e 18.05, diretta tv Eurosport

Gio. 06/03/25 – Mondiali – Sprint maschile e femminile Morgins (Svi) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Ven. 07/03/25 – Mondiali – Individuale maschile e femminile Morgins (Svi) – ore 10.30 e 12.15, diretta tv Eurosport

Sab. 08/03/25 – Mondiali – Staffetta a squadre Morgins (Svi) – ore 10.30 e 11.15, diretta tv Eurosport