Mondiali arrampicata: Laura Rogora settima in finale nel lead

Durante la finale di lead dei mondiali di arrampicata, Laura Rogora ha conquistato la settima piazza in classifica nella Top 9 che ha avuto accesso alla finale. Sul podio la sudcoreana Chaehyun Seo, alle spalle di Janha Garnbret e Ai Mori, in una sfida mozzafiato per la vittoria, conquistata dalla giapponese. Il prossimo appuntamento per le atlete è quello del 9 agosto, quando si terranno le semifinali combinata boulder&lead, in cui sarà presente anche la Rogora. Nella categoria maschile invece le inaspettate cadute di Adam Ondra e Toby Roberts hanno aperto la strada al podio al tedesco Alexander Megos e alla giovane stella sedicenne Sorato Anraku, mentre a conquistare la prima piazza è stato, per la quarta volta, Jakob Schubert, che porta a casa un nuovo titolo.