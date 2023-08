Alla Lazio non basta Castellanos, vince il Girona 2-1. Espulsi Zaccagni e Sarri

La seconda trasferta europea, per la Lazio, ha il sapore amaro di una nuova sconfitta: dopo l’Aston Villa, infatti, anche il Girona batte il biancocelesti per 2-1 conquistando il trofeo Costa Brava. Sarri schiera quasi la formazione tipo con Luis Alberto a ritrovare posto in mediana e il terzetto Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni a reggere il peso dell’attacco. La prima frazione scorre via senza particolari scossoni, ma è la ripresa a regalare emozioni; al 50° la gara si sblocca con la conclusione dalla lunga distanza di Tsygankov, su cui Provedel non può far nulla. Un quarto d’ora dopo Zaccagni, già ammonito, entra duro su Martinez rimediando il secondo giallo che vale l’espulsione e la Lazio, in inferiorità numerica, sbanda subendo anche il raddoppio con Stuani. A rendere meno amara la sconfitta ci pensa Castellanos, entrato al 60°, con il protagonista più atteso che accorcia le distanze non riuscendo, però, ad evitare la seconda sconfitta consecutiva con Sarri espulso nel finale e tanto nervosismo. In serata atteso l’arrivo del danese Isaksen a Roma, un rinforzo importante per il tecnico biancoceleste.

IL TABELLINO

GIRONA: Gazzaniga, Miguel, Arnau (73` Dovbyk), David Lopez, Stuani (84` Selvi), Tsygankov (65` Pablo Torre), Aleix Garcia, Savinho, Blind, Yangel Herrera (84` Antal) , Ivan Martin (46` Yan Couto). A disp.: Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Manu Vallejo, Pau Victor, Almena, Jastin, Minsu. All.: Michel Sanchez

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, (86` Gila), Patric, Romagnoli (60` Casale), Marusic; Basic (60` Vecino), Cataldi, Luis Alberto (69` Cancellieri); Felipe Anderson (90`+1` Sana Fernandes), Immobile (60` Castellanos), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Furlanetto, Dutu, Ruggeri, Fares, Bertini, Gonzalez. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Victor Garcia Verduta

Assistenti: Joan Mendez Mateo-Julian Villasenor Julian

IV ufficiale: Gerard Brull Acerete

NOTE. Ammoniti: 28` Zaccagni (L), 45`+1` Yangel Herrera (G), 59` Luis Alberto (L), 67` Sarri (L), 77` Cancellieri (L), 77` Gozzaniga (G), 77` Marusic (L), 77` Stuani (G)

Espulsi: 66` Zaccagni (L) per doppia ammonizione, 90`+1` Sarri (L)

Recupero: 2` pt; 4` st.