Sport in tv domenica 7 settembre: finali italiane in primo piano
Il palinsesto giornaliero completo di tutti gli sport in tv di domenica 7 settembre 2025
Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 7 settembre 2025. Giornata da sogno mista tra emozioni e ansia per tutti gli appassionati di sport. In programma oggi troviamo il tennis con la finale degli US Open, il volley femminile con la finale dei Mondiali, il basket con gli Europei, la F1 con il GP d’Italia, e tanto altro ancora.
IL PALINSESTO DELLO SPORT IN TV
09.40-09.50 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.30 Volley femminile, Mondiali: finale 3° posto, Brasile-Giappone – DAZN, VBTV
11.00 Moto3, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.30 differita TV8 HD, tv8.it
Superbike, 11.00, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, 00.00 differita TV8 HD, tv8.it
11.00 Basket, Europei: ottavi di finale, Polonia-Bosnia Erzegovina – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA
11.30 Ciclismo, GP Industria & Artigianato: Larciano-Larciano (196.3 km) – 14.40 Rai Play Sport 2
12.15 Moto2, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.45 differita TV8 HD, tv8.it
12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
13.00 Atletica, World Continental Tour Pechino – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
13.05 Ciclismo, Vuelta a España: 15ma tappa, A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167.8 km) – 14.45 discovery+, DAZN, dalle 15.15 anche su Eurosport 1 HD
13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Mix, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW
POMERIGGIO
14.00 MotoGP, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 21.30 differita TV8 HD, tv8.it
14.15 Basket, Europei: ottavi di finale, Francia-Georgia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
14.30 Volley femminile, Mondiali: finale, Italia-Turchia – Rai 1 HD, Rai Play, DAZN, VBTV
15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
Rugby femminile, 15.00 , Mondiali: Italia-Brasile – Rai Sport HD, Rai Play
15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Bulgaria – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN
15.30 Superbike, GP Francia: gara-2 – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, 00.45 differita TV8 HD, tv8.it
16.00 Padel, Premier P1 Madrid: finale femminile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW
17.30 Basket, Europei: ottavi di finale, Italia-Slovenia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN
8.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Paesi Bassi – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Macedonia del Nord-Liechtenstein – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
18.00 Padel, Premier P1 Madrid: finale maschile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
19.30 Baseball, MLB: NY Yankees-Toronto – Sky Sport 257, Sky Go, NOW
SERA
20.00 Tennis, US Open: singolare maschile, finale: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz – su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD, Sky Go, NOW
20.45 Basket, Europei: ottavi di finale, Grecia-Israele – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
Calcio 20.45, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (Belgio-Kazakistan, Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia, Turchia-Spagna) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Turchia-Spagna – Sky Sport Max, Sky Go, NOW