Il palinsesto giornaliero completo di tutti gli sport in tv di domenica 7 settembre 2025

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 7 settembre 2025. Giornata da sogno mista tra emozioni e ansia per tutti gli appassionati di sport. In programma oggi troviamo il tennis con la finale degli US Open, il volley femminile con la finale dei Mondiali, il basket con gli Europei, la F1 con il GP d’Italia, e tanto altro ancora.

IL PALINSESTO DELLO SPORT IN TV

09.40-09.50 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.30 Volley femminile, Mondiali: finale 3° posto, Brasile-Giappone – DAZN, VBTV

11.00 Moto3, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.30 differita TV8 HD, tv8.it

Superbike, 11.00, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, 00.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Basket, Europei: ottavi di finale, Polonia-Bosnia Erzegovina – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

11.30 Ciclismo, GP Industria & Artigianato: Larciano-Larciano (196.3 km) – 14.40 Rai Play Sport 2

12.15 Moto2, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.45 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.00 Atletica, World Continental Tour Pechino – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

13.05 Ciclismo, Vuelta a España: 15ma tappa, A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167.8 km) – 14.45 discovery+, DAZN, dalle 15.15 anche su Eurosport 1 HD

13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Mix, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW

POMERIGGIO

14.00 MotoGP, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 21.30 differita TV8 HD, tv8.it

14.15 Basket, Europei: ottavi di finale, Francia-Georgia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Volley femminile, Mondiali: finale, Italia-Turchia – Rai 1 HD, Rai Play, DAZN, VBTV

15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

Rugby femminile, 15.00 , Mondiali: Italia-Brasile – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Bulgaria – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN

15.30 Superbike, GP Francia: gara-2 – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, 00.45 differita TV8 HD, tv8.it

16.00 Padel, Premier P1 Madrid: finale femminile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW

17.30 Basket, Europei: ottavi di finale, Italia-Slovenia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

8.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Paesi Bassi – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Macedonia del Nord-Liechtenstein – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

18.00 Padel, Premier P1 Madrid: finale maschile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

19.30 Baseball, MLB: NY Yankees-Toronto – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

SERA

20.00 Tennis, US Open: singolare maschile, finale: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz – su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD, Sky Go, NOW

20.45 Basket, Europei: ottavi di finale, Grecia-Israele – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

Calcio 20.45, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (Belgio-Kazakistan, Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia, Turchia-Spagna) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Turchia-Spagna – Sky Sport Max, Sky Go, NOW