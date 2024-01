Super-G femminile Altenmarkt 2024, Brignone: “Mi sono sentita rallentare, ma sono sulla buona strada”

Giornata in chiaroscuro in Austria per le azzurre dello sci, con il podio che non arriva per Federica Brignone e un’uscita di scena per Sofia Goggia nel Super-G. “Mi sono proprio sentita rallentare – ha detto Brignone al termine della gara -. Ho preso un rimbalzo dove è scivolata Sofia e non sono riuscita ad essere attiva e a tenere la velocità. Infatti non scollinavo più. Avrei dovuto essere più veloce nella parte alta, perché sotto la Huetter deve avere fatto qualcosa di eccezionale. Il disegno era simile a quello di due anni fa, ma la pista e la neve erano molto più facili. Era da osare molto di più, ma c’era qualche segnetto e non sono riuscita ad andare dritta come avrei voluto. Nella prova della discesa sono riuscita a fare correttamente tutte le linee, e sono riuscita a lasciare correre. Sono sulla buona strada ma deve venirmi tutto quello che ho fatto in prova”.

“Già dalla prima porta ho fatto fatica a girare gli sci – ha esordito Goggia -, e sentivo che non ero veloce. Forse ho esagerato nelle inclinazioni. Era un tracciato con molti angoli e io non sono riuscita ad esprimermi al meglio tecnicamente. nella discesa si parte dall’alto e c’è subito uno schuss, la neve è facile, ma bisognerà sciare bene”. Chi può gioire è invece Marta Bassino, che torna in top-5 con un’ottima prestazione: “Sono molto felice per oggi – ha detto Bassino -, peccato per l’ultima curva perché ho perso velocità. Mi sono divertita a sciare oggi, con questa neve facile e ora guardo avanti”.