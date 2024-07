Arrampicata sportiva: Zurloni firma il nuovo record europeo Speed a Chamonix

Weekend fitto di eventi internazionali per gli azzurri dell’arrampicata: 15 atleti della Nazionale Senior (7 specialisti della Lead, 8 della Speed) sono stati impegnati in Coppa del Mondo Lead e Speed a Chamonix, in Francia. A Chamonix la notizia principale è stata la partenza col botto della qualifica della competizione Speed: Matteo Zurloni si è infatti piazzato in testa alla classifica realizzando anche il nuovo record europeo, col tempo di 4.97. L’azzurro scende nuovamente sotto la soglia dei 5 secondi, come già aveva fatto in occasione della tappa di Coppa Italia a Brugherio, realizzando il record italiano con 4.95. Anche gli altri italiani Ludovico Fossali (con un ottimo 5.14) e Gian Luca Zodda (con 5,30) si qualificano al sesto e al 15esimo posto. Purtroppo Fossali si ferma agli ottavi e Zodda e Zurloni ai quarti. La vittoria va al solito Samuel Watson, argento per il cinese Wang e bronzo per l’iberico Cardona.

Buona qualifica anche nel comparto femminile: Beatrice Colli è quinta con un fantastico 6.91 e Giulia Randi ottava in 7.04. Agnese Fiorio conquista la 15esima posizione e chiude il terzetto di azzurre in finale. Fiorio viene superata agli ottavi, Randi realizza il suo personal best (7.00), ma viene superata ai quarti dalla fortissima Kalucka (alla fine sarà settima). Anche Colli si ferma ai quarti (sesto posto per lei). La vittoria va alla cinese Zhang, argento alla polacca Kalucka, bronzo per la coreana Jeong.

Le qualifiche di Coppa del Mondo Lead a Chamonix hanno decretato l’accesso alla semifinale per Filip Schenk (in decima posizione, con un top e un 38+), Giorgio Tomatis (21esimo con un top e un 31+) e Stefano Ghisolfi, che ha conquistato due top piazzandosi in testa alla classifica di qualifica assieme ad altri 7 atleti. In semifinale Tomatis e Schenk hanno chiuso rispettivamente in 22esima e 24esima posizione. Ghisolfi purtroppo ha concluso la gara al decimo posto, non riuscendo così a rientrare nella top 8 dei finalisti. In Coppa del Mondo Lead a Briançon saranno presenti ancora Ghisolfi, Schenk, Tomatis a cui si unirà Giovanni Placci, neo Campione Italiano Lead, e nella compagine femminile l’olimpica Laura Rogora, Ilaria Maria Scolaris e Federica Papetti.