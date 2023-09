Arrampicata sportiva, speed: Roma ospiterà la qualifica europea per Parigi 2024

Si terrà a Roma, nella cornice della Grand Stand Arena del Foro Italico, a Roma, la Qualifica Olimpica Europea per la specialità Speed di arrampicata sportiva. L’appuntamento è per il 15 settembre con quella che sarà la prima delle cinque qualifiche continentali organizzate dalla Federazione Internazionale (IFSC) in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

In palio carte olimpiche solamente per il vincitore e la vincitrice delle rispettive competizioni. Tra i nomi da tenere d’occhio spiccano quello della detentrice del record mondiale, la polacca Aleksandra Miroslaw, le sue connazionali Natalia e Aleksandra Kalucka, ma anche gli spagnoli Leslie Adriana Romero Perez ed Erik Noya Cardona, il polacco Marcin Dzienski e infine francesi Bassa Mawem e Pierre Rebreyend. Già qualificato ai Giochi invece l’azzurro Matteo Zurloni, neo campione mondiale.