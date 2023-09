Spagna: licenziato il Ct della Nazionale femminile Vilda

Continua il forte terremoto attorno alla Nazionale di Calcio Femminile Spagnola: il Ct Jorge Vilda è infatti stato licenziato dalla Federazione. A comunicarlo è proprio la Rfef, che in un cominicato ha dichiarato di “separarsi da Jorge Vilda in qualita’ di direttore sportivo e allenatore della nazionale femminile, in una delle prime misure di ristrutturazione” dopo il bacio forzato del presidente Luis Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso. Lo stesso Vilda aveva preso le difese del presidente.