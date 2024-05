Arrampicata sportiva, Olympic Qualifier Series: Moroni, Rogora, Ghisolfi e Schenk in semifinale a Shanghai

Sono quattro gli azzurri del boulder&lead ad avanzare alle semifinali delle Olympic Qualifier Series a Shanghai, il primo dei due eventi di qualifica per Parigi 2024. Al femminile quinto posto complessivo in qualifica per Camilla Moroni, che dopo il terzo posto nel boulder di ieri, guadagna il punteggio di 36.1 nel lead, che le permette di incrementare il totale a quota 135.7. Giornata ottima per Laura Rogora, che sale fino all’ottava posizione (119.0) dopo il 22esimo posto provvisorio di ieri nel segmento dedicato al boulder. Le migliori tre che si presenteranno in semifinale sono la giapponese Miho Nonaka (159.6), la statunitense Brooke Raboutou (144.4) e l’ucraina Ievgeniia Kazbekova (138.9), che nella giornata di ieri aveva chiuso al primo posto davanti all’altra giapponese Futaba Ito (ora quarta). Fuori dalla top 20 invece Giorgia Tesio (32°, 77.3).

Al maschile sono Stefano Ghisolfi e Filip Schenk ad avanzare. Il primo, dopo il 25esimo posto nel boulder, sale in decima posizione con il totale di 115.3. Scalata in graduatoria anche per Filip Schenk (ieri al 30° posto con 34.4 punti) che si porta in diciannovesima piazza (94.5). Nei piani alti a guidare la classifica è il combinatista oro di Tokyo 2020, Alberto Gines Lopez (167.1), davanti al coreano Dohyun Lee (157.0) e al britannico Hamish McArthur (141.7), mentre la stella della Repubblica Ceca, Adam Ondra scala una posizione ed è ora quarto con 137.6. Eliminazione per Marcello Bombardi (36°, 64.0) e per Giorgio Tomatis (45°, 34.4). Sabato 18 al mattino (ore 3:10 boulder, ore 7:10 lead) sono in programma le semifinali.

Oltre 160 climbers sono in gara nei due appuntamenti di qualifica (l’altro a Budapest dal 20 al 23 giugno) per assicurarsi i 30 pass disponibili per Parigi 2024: 5 per genere nella Speed e 10 per genere nella Combinata Boulder+ Lead. Ciascun atleta potrà arrivare a conquistare fino a 100 punti: 50 al massimo in ciascuno dei due eventi tra Cina e Ungheria. La graduatoria sarà formata dal punteggio sommato di entrambe le tappe.