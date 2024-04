Arrampicata sportiva, Coppa Europa Boulder giovanile 2024: azzurri alla riscossa in Austria

Torna l’appassionante Coppa Europa Boulder Giovanile: dopo la prima tappa a Curno e la seconda a Soure, dal 3 al 5 maggio si disputerà alla Bloc House di Graz, in Austria, la terza e penultima prova di circuito. Gareggeranno per il tricolore, nella categoria Under 16, Andrea Ludovico Chelleris (ASD Teste di Pietra), 7° in finale a Soure; Virginia Bresolin (Opera Verticale), 8° in finale a Soure; Alice Marcelli (Ragni di Lecco), oro in Coppa Europa Speed; Gabriele Fisanotti (C.A.T. SSD), Matteo Tranquilli (B-Side), Leonardo Donola (Opera Verticale), Rocco Dal Lago (Star Wall Climbing Roma), Emma Gregorotti (King Rock Climbing), Carolina Gradaschi (Rock Brescia) e Giorgia Zanetti (Intellighenzia Project).

Nella categoria Under 18 affronteranno i blocchi il teatino Francesco Marchionni (Gollum Climbing Academy) 9° in finale a Curno; il mantovano Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team) 6° in finale a Curno; il torinese Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10) che ha trionfato nella recente tappa di Coppa Italia Lead a Casalecchio di Reno, 8° in finale a Curno; l’anconetana Stella Giacani (The Change) oro in Coppa Italia Giovanile, 6° in finale a Soure; il padovano Erik Settimo (Opera Verticale), la brissinese Matilda Liù Moar (AVS Brixen) e le ravennati Caterina Pazzaglia e Nicole Francesconi (Istrice ASD).

Fra gli Under 20 saranno in gara il ferrarese Luca Boldrini (Deva Wall) reduce dalla Coppa Europa Senior di Kalgenfurt, dove ha sfiorato la finale, 6° in finale a Soure; la meranese Leonie Hofer (AVS Passeier), campionessa Italiana U18, 11° in finale a Soure; la trentina Francesca Matuella (Arco Climbing), 9° in finale a Curno, 5° in finale a Soure; il piceno Nicolò Sacripanti (Anime Verticali Ascoli).

Il programma di gara prevede per venerdì 3 alle ore 15.00 le qualifiche U16. Sabato 4 si terranno le qualifiche U20 a partire dalle ore 8.30 e le qualifiche U18 dalle ore 13.30. Mentre alle ore 20.30 sarà la volta delle finali U16. Domenica 5 alle ore 10.00 si si disputeranno le finali U20 e alle ore 12.00 le finali U18. La quarta e conclusiva tappa di questo circuito si svolgerà all’interno dei Campionati Europei Giovanili di Troyes, in Francia, dal 25 al 29 settembre.