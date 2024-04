Musetti in vista del Challenger di Cagliari: “Peccato per Madrid, in Sardegna voglio vincere”

Lorenzo Musetti, ha parlato in una conferenza stampa a due giorni dall’esordio del Challenger 175 di Cagliari. L’obiettivo è senza dubbio la vittoria: “Un torneo di ripartenza: mi aspettavo di stare un po’ di più a Madrid, era quello l’obiettivo. Ma farò il massimo per vincere questo Sardegna Open”.

Musetti a Cagliari sarà testa di serie numero due, dietro all’americano Tiafoe: “Qui in Sardegna sento sensazioni positive e ho bei ricordi soprattutto legate all’Atp 250: ero arrivato ai quarti giocando un buon tennis, è importante giocare per preparare bene Roma e Parigi. Ma non lo considero un torneo di allenamento, tutt’altro. Sono qui per cercare di vincere questo torneo e disputare più partite. Non mi sto concentrando sui punti e sulla classifica, ma nel ritrovare il Lorenzo Musetti che avevo fatto vedere negli ultimi anni”.

Un buon momento per il tennis italiano, tanti gli atleti validi ma Musetti assicura che non c’è nessuna rivalità interna: “Ma non c’è nessuna rivalità, tanti stanno facendo bene. Con alcuni sono proprio cresciuto nei tornei giovanili. Non mi verrebbe mai in mente di essere geloso”.

Un torneo che vede favoriti Tiafoe e Musetti: “Ci sono tanti giocatori molto forti sulla carta quelli più in alto siamo io e Frances. Ma ci sono Sonego, Navone che sta facendo molto bene, Fognini che può sempre dire la sua. E tanti altri: poi la classifica in queste settimane vale quello che vale, la verità la dice il campo”.