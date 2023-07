Arrampicata sportiva, Chamonix 2023: Bombardi e Rogora ventesimi nel lead

Niente da fare per gli azzurri impegnati nel lead di arrampicata sportiva nella tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, in Francia. Mancano l’approdo in finale tutti gli italiani, che si fermano dunque alle semifinali che hanno aperto il programma. In campo maschile ventesima posizione per Marcello Bombardi, mentre Filip Schenk è ventiduesimo, entrambi fuori dall’atto conclusivo così come in campo femminile Laura Rogora, che si è fermata in semifinale in ventesima posizione anche lei.