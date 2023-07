Wimbledon 2023, Azarenka: “Chi mi ha fischiato non ha capito, questa è una folla di ubriachi”

Victoria Azarenka ha salutato Wimbledon per mano di Elina Svitolina. Una ucraina che ha battuto una bielorussa, e per il protocollo deciso dai paesi, con il primo invaso dalla Russia e il secondo alleato di quest’ultima, non è possibile stringersi la mano a fine partita. Ma il pubblico presente ha fischiato quanto accaduto e l’ex numero uno al mondo non ci sta: “Non è stato giusto, ma è ciò che è e io cosa posso fare? Non ho fatto niente di sbagliato, ma non riesco a controllare la folla. Non sono sicuro che molte persone capissero cosa stia succedendo. Ma se le persone si concentreranno solo sulle strette di mano o su una folla piuttosto ubriaca, che fischia alla fine, allora è un peccato”.